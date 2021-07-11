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В мире 50 минут назад

Двух доз мало: Pfizer хочет объявить о необходимости третьей инъекции вакцины — СМИ

Результаты исследований показали, что доза вакцины Pfizer, которую вводили через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5 — 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В ближайшие дни руководство фармацевтической компании Pfizer может объявить представителям правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для более стойкого иммунитета.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании.

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По информации издания, 12 июля Pfizer намерена собрать брифинг, в котором примет участие, в частности, главный советник президента США по вопросам медицины, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Перед этим результаты исследований показали, что доза вакцины Pfizer, которую вводили через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5 — 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

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Кроме этого, фармкомпания объявила, что в августе начнет испытывать бустерную дозу для борьбы со штаммом коронавируса Дельта, который считается более заразным.

В конце февраля 2021 года власти США одобрили применение в стране однодозовой вакцины в качестве профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, которую выпустила компания Johnson & Johnson.

Как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna.

Ранее сообщалось, что Минздрав инициировал расследование информации СМИ о возможной продаже вакцины против коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer в одной из частных больниц Киева.

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