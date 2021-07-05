В Украине зарегистрировали однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", — говорится в сообщении.

Известно, что это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет американская компания Johnson & Johnson.

Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Вакцина требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Ранее вакцину разрешили к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Напомним, регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии.

В конце февраля 2021 года власти США одобрили применение в стране однодозовой вакцины в качестве профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, которую выпустила компания Johnson & Johnson.

Как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna.