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1 час назад

COVID-19: три новых случая штамма "Дельта" обнаружили во Львовской области

Во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один — в России

Фото: Минздрав Фото: Минздрав
Фото: Минздрав

Британский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили во Львовской области.

В частности, там подтвердили три заражения этой мутацией COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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По данным регионального департамента здравоохранения, во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один — в России. Всем им понадобилась госпитализация.

Сейчас, как доложили в ОГА, состояние больных с положительной динамикой.

"Во Львовской области подтвердили 3 случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "Дельта" (мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подтверждение наличия штамма "Дельта" у трех больных получено по результатам исследования Центра общественного здоровья города Киева, в который ранее направили 6 ПЦР-тестов из Львовской области.

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Ранее в Киеве появились новые тесты на определение коронавируса. Они обнаруживают новый опасный штамм "Дельта".

Известно также, что 22 июля в Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения штаммом коронавируса "Дельта".

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