Британские ученые обнаружили новую мутацию коронавируса

Специалисты из британской Службы общественного здравоохранения (PHE) обнаружили заражения новой мутацией коронавируса B.1.621.

Об этом сообщили в PHE.

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В частности, мутация была обозначена как исследуемый вариант 21 июля 2021 года.

Указано, что новое обозначение было сделано на основе раннего анализа его генетического профиля, а также его очевидной международной экспансии и последующего появления в Великобритании.

Как отмечается, на сегодняшний день по стране выявлено 16 подтвержденных случаев B.1.621, большинство из которых связано с поездками за границу.

При этом в настоящее время нет данных о передаче инфекции в Британии.

По информации ведомства, пока неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение заболевания, и насколько действенны против его распространения существующие вакцины.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

Напомним, в Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения штаммом коронавируса "Дельта".