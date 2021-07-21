Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем "Дельта"

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.
В частности, он рассказал, что сейчас появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит к разрушающим последствиям.
"И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и, таким образом, придется все начинать сначала", — предупредил Гебрейесус.
Он добавил, что к концу 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере, 70%.
Напомним, в Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения штаммом коронавируса "Дельта".
Также сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" власти Украины намерены скоординировать работу для подготовки к потенциальной вспышке болезни в нашей стране, а также продолжать активную вакцинацию населения.