Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем "Дельта"

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

В частности, он рассказал, что сейчас появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит к разрушающим последствиям.

"И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и, таким образом, придется все начинать сначала", — предупредил Гебрейесус.

Он добавил, что к концу 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере, 70%.

Напомним, в Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Также сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" власти Украины намерены скоординировать работу для подготовки к потенциальной вспышке болезни в нашей стране, а также продолжать активную вакцинацию населения.