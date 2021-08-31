Между Delo'м. Что смотреть в сентябре: "Половое воспитание" от Netflix и масштабная "Дюна"

Осень считается периодом, в которой киноиндустрия пробуждается после летнего затишья. Но большие студии до сих пор боятся масштабного карантина и раздумывают над переносом блокбастеров. Совсем недавно стало известно, что Sony рассматривает вариант отложить вторую часть "Венома" до января 2022 года, а в Disney не исключают переноса "Вечных".

Однако пока на сентябрь запланировано несколько крупных кинотеатральных премьер, а также запуск мощного сериального сезона. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает о главных фильмах и сериала первого осеннего месяца.

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Новый сезон "Полового воспитания" и ремейк Бергмана

Уже третьего сентября на Netflix выйдет пятый сезон испанской криминальной драмы "Бумажный дом" (La casa de papel). Правда, посмотреть можно будет только первые пять серий — премьера остальных запланирована на декабрь этого года. Изначально шоу выходило на телеканале Antena 3, но после успеха в Испании его выкупил крупнейший стриминговый сервис в мире для международного показа. Пятый сезон продолжит историю преступников во главе с гениальным Профессором, которые напечатали несколько миллиардов евро на Испанском королевском монетном дворе.

Зачем смотреть? "Бумажный дом" — одна из первых ласточек новой политики Netflix, который сегодня гонится за аутентичными региональными историями. Другим ярким примером является немецкий фантастически триллер "Темнота". Однако если последний приглянулся зрителю мрачной атмосферой и сложной структурой сюжета, то "Бумажный дом" полюбился прежде всего за авантюрный дух и увлекательную драму между бесшабашными героями.

В воскресенье, 12 сентября, на HBO Max выйдет мини-сериал "Сцены из супружеской жизни" с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн. Изначально главную роль должна была сыграть Мишель Уильямс, получившая Золотой глобус за "7 дней и ночей с Мэрилин", но из-за конфликта в рабочем расписании ей пришлось уступить место Честейн. За пять серий зрителям расскажут историю супружеской пары, которая разводится после десяти лет совместной жизни. Но после расставания их чувства вспыхивают с новой силой.

Зачем смотреть? Мини-сериал HBO является ремейком одноименного телефильма культового режиссера Ингмара Бергмана. Сам шведский кинодел считал "Сцены из супружеской жизни" одним из лучших своих творений и спустя тридцать лет снял "Сарабанду", в которой рассказал о зрелых годах главных героев. Его шестисерийная история и сегодня является одним из лучших осенних сериалов о любви, захватывая камерностью и драматичностью. Дополнительным аргументом посмотреть ремейк может стать и актерский состав — Айзек и Честейн сегодня претендуют на звание "локомотивов" Голливуда.

На следующий день, 13 сентября, на стриминге Hulu выйдут три первые серии постапокалиптического научно-фантастического триллера "Y. Последний мужчина". Сериал рассказывает о таинственной болезни, которая убивает всех млекопитающих мужского пола на планете. Единственным, кто пережил пандемию оказался юноша Йорик Браун и его ручной капуцин Амперсанд. Главный герой путешествует по новому миру, жители которого, во главе с новым президентом, а заодно матерью Йорика Дженнифер, пытаются восстановить мировое общество.

Зачем смотреть? История сериала любопытна не только в контексте четвертой волны феминизма, но и в разрезе современных проблем, связанных с преодолением коронавирусной пандемии. Помимо этого "Y. Последний мужчина" основан на одноименном комиксе Брайана Вона и Пии Гуерры. Всего в комиксе шестьдесят выпусков и он является обладателем пяти премий Айснера (аналог премии Оскар в мире комиксов). Кроме того, десятый том "Последнего мужчины" был претендентом на первую премию Хьюго в номинации "Лучшая графическая история".

На Netflix 17 сентября выйдет третий сезон великолепного комедийно-драматического шоу "Половое воспитание". История рассказывает о средней школе небольшого британского городка Мурдэйл, а в ее центре — Отис Милберн, который живет со своей матерью Джин (блистательная Джиллиан Андерсон). Будучи сыном известной специалистки по сексологии и психологии отношений, Отис и сам решает примерить на себя роль советчика по интимным вопросам.

Зачем смотреть? Первые сезоны "Полового воспитания" были тепло приняты и критиками, и аудиторией. Так, у первого сезона на Rotten Tomatoes 91% свежести, а у второго — 97%. Такую же тенденцию отражают и рецензии на агрегаторе Metacritic. Однако в первую очередь сериал интересен тем, что через сексуальные проблемы подростков говорит со своей аудиторией о гораздо более серьезных вещах: принятии собственной индивидуальности, этике выбора и поисках смысла жизни.

Закончится месяц еще одним научно-фантастический телесериалом — на Apple TV+ 24 сентября выйдут десять эпизодов "Основания". События сериала расскажут о Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. Предсказывая крушение этого супергосударства, ученый Гэри Селдон создает организацию "Основание". После катастрофы именно она должна будет возобновить человеческую цивилизацию.

Зачем смотреть? "Основание" — экранизация одного из главных циклов научно-фантастической литературы пера легендарного Айзека Азимова. Первая трилогия получила специальную премию "Хьюго" за "лучшую фантастическую серию всех времен", а читатели авторитетного журнала "Локус" включили "Основание" в десятку лучших научно-фантастических романов . Помимо этого, в сериале можно посмотреть на игру Джаред Харриса, который и исполнит роль ученого-визионера. Аудитории Харрис знаком по сериалам "Чернобыль", "Корона" и "Безумцы".

Триумфаторы Канн, новый Marvel и "Дюна" на большом экране

Значимых премьер на большим экране в сентябре тоже хватит. Второго числа выйдет двадцать пятая картина кинематографической вселенной Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец". Персонаж Шан-Чи стал популярен еще в семидесятых, когда Голливуд очаровался восточными единоборствами. Фильм о нем планировали снять еще двадцать лет назад. В итоге название ленты и актерский состав анонсировали на фестивале Комик-кон в Сан-Диего два года назад, а съемки начались в феврале 2020-го. По сюжету Шан-Чи, опытный мастер боевых искусств, внедряется в тайную организацию "Десять колец", чтобы покончить со своим темным прошлым.

Зачем смотреть? Даже после невероятно успешных в финансовом плане "Мстителей" Disney не планирует останавливаться и дальше развивает крупнейшую на сегодняшний день супергеройскую франшизу. Скорее всего, "Шан-Чи и легенда десяти колец" повторит судьбу предыдущего боевика Marvel "Черная вдова", будет холодно принят критиками и не соберет большую кассу. Однако он, в любом случае, станет промежуточным звеном к дальнейшим картинам — "Вечным" и третьей части "Человека-паука".

В четверг, 9 сентября, украинские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах "Аннет" Леоса Каракаса. Фильм открыл в этом году Каннский кинофестиваль, а сам Каракас получил приз за лучшую режиссуру. Главные роли исполнили Адам Драйвер ("Брачная история", "Звездные войны") и Марион Котийяр ("Жизнь в розовом цвете", "Макбет"). История сосредоточена на провокационном стендап-комике Генри МакГенри, который остается вдовцом с маленькой дочерью на руках.

Зачем смотреть? "Аннет" оказался одним из самых обсуждаемых фильмов 74-го Каннского кинофестиваля, разделив кинокритиков на два лагеря. Одни хвалили его за деликатную смесь фантазии и фарса, другие — ругали за примитивный взгляд на фигуру женщины. Но только тот факт, что "Аннет" стал первым мюзиклом для автора хулиганской фантасмагории "Корпорация "Святые моторы" уже достойный аргумент в пользу просмотра фильма.

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Неделю спустя, 16 сентября, на больших экранах можно будет посмотреть сразу две любопытные ленты. Первая — документальный фильм Виктора Косаковского "Гунда". В этой черно-белой картине без людей и человеческой речи зритель будет фактически все время наблюдать за жизнью свиньи Гунды и ее поросят.

Зачем смотреть? Документалку спродюсировал оскароносный Хоакин Феникс, назвав происходящее на экране глубоко медитативным, проникновенно важным и гипнотизирующим зрелищем. Помимо этого кинокритик The New York Times Манола Даргис включила "Гунду" в свой список десяти лучших фильмов 2020 года.

Другим фильмом станет "Дюна". Блокбастер расскажет о далеком будущем, в котором герцог Лето Атрейдес отправляется править опасной пустынной планетой Арракис. Однако после предательства герцог погибает, а его сын Поль и жена Джессика находят пристанище у уроженцев Арракиса — отважных, но жестоких фрименов.

Зачем смотреть? "Дюна" претендует на звание главного фильма года. Это экранизация одноименного романа Френка Герберта, которого называют прадедушкой современной фантастики. В книге Герберта в одно повествовательное полотно сплелись религиозные, философские, экологические и фантастические мотивы. Второй причиной пойти на "Дюну" в кинотеатр является фигура Дени Вильнева, который по праву был признан лучшим режиссером прошлого десятилетия, отличившись завораживающими "Прибытием" и "Бегущим по лезвию 2049". Наконец, отметить здесь можно и актерский состав: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джош Бролин — только начало списка суперзвезд, привлеченных к этому проекту.

Закончить месяц можно будет хоррор-драмой "Титан", премьера которой состоится 30 сентября. По сюжету Алексия и ее семья попадают в автомобильную аварию. Повзрослев, девушка выступает в роли сексуальной танцовщицы на автосалоне и хотя она востребована у женщин и мужчин, предпочитает Алексия автомобили.

Зачем смотреть? Во-первых, "Титан" — триумфатор 74-го Каннского кинофестиваля, обласканный критиками из "Variety", "The Hollywood Reporter", "Vulture" и "BBC Culture". Во-вторых, режиссер фильма Жюлия Дюкурно в своей работе отчасти наследует стилистику боди-хорроров культового Дэвида Кроненберга.

Если же всех перечисленных фильмом и сериалов будет недостаточно, то 25 сентября на Netflix состоится первое в истории стриминга глобальное мероприятие для фанатов с незамысловатым названием "Ту-дум!". На этой своеобразной пресс-конференции актеры и создатели со всего мира расскажут о самых громких новинках, которые можно будет посмотреть уже в ближайшем будущем.

Илья Требор, специально для Delo.ua