Между Delo'м. Что смотреть в октябре: Жюль Верн и драма о последней дуэли от Ридли Скотта

Премьеры фильмов в октябре под угрозой — ученые уверены, что в ближайшие дни новая волна коронавируса охватит Украину. Вакцинированных украинцев ждет послабление и они смогут увидеть в кинотеатрах фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона. А тем, кто боится заболеть даже после прививки, будут доступны несколько сериальных новинок.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор собрал самые любопытные октябрьские премьеры малого и большого экранов.

Ремейк британского ситкома о призраках и фантастика от Apple

Начнется сериальный месяц с комедийного шоу "Призраки", первая серия которого выйдет на телеканале CBS 7 октября. Это адаптация ситкома от BBC One, вышедшего в 2019 году. По сюжету, молодая семейная пара Саманта и Джей получают в наследство большой загородный дом. В погоне за мечтой сделать из него отель главные герои понимают, что в стенах поместья живут настоящие призраки из разных поколений одной семьи. Даже после смерти они не могут ужиться друг с другом.

Зачем смотреть? Британский оригинал был тепло принят критиками — его хвалили за юмор, актерский ансамбль и отмечали, что "сериал весел, заразительно глуп и хитроумен". В апреле 2021 года шоу получило номинацию на премию BAFTA за лучший комедийный сценарий. Пока неясно, сможет ли американский телеканал повторить успех, но две ближайшие серии "Призраков" можно будет увидеть уже в следующий четверг.

На BBC 10 октября выйдет мини-сериал "Вокруг света за 80 дней" — очередная экранизация одного из самых популярных романов французского классика приключенческой литературы Жюля Верна. Первый из восьми часовых эпизодов покажут на Международном фестивале сериалов International Cannes Series Festival (Canneseries), а остальные обещают выпустить до конца года. Сюжет классический: флегматичный англичанин Филеас Фогг спорит с приятелями, что сможет совершить кругосветное путешествие за 80 дней, и пытается выиграть пари.

Зачем смотреть? Если не считать мультипликационных версий, то "Вокруг света за 80 дней" экранизировалась последний раз в 2004 году американским режиссером Френком Корачи. Фильм со Стивом Куганом и Джеки Чаном в главных ролях не стал успешным — он получил две номинации на премию "Золотая малина" и в 2014 году был помещен изданием Los Angeles Times в список самых дорогих кассовых провалов всех времен. Возможно, новая версия, в которой главную роль играет блистательный Дэвид Теннант ("Джессика Джонс", "Доктор Кто"), окажется успешнее.

На стриминговом сервисе Hulu 13 октября выйдет драматический мини-сериал "Ломка". Он основан на одноименной книге американской журналистки Бэт Мейси об эпидемии опиоидов в США. Книга вошла в шорт-лист литературной премии Эндрю Карнеги и была расхвалена за мастерское переплетение рассказов о переживающих кризис сообществах с темной историей корпоративной жадности. Повествование охватывает двадцать лет, концентрируясь вокруг лабораторий, отделов маркетинга крупных фармацевтических компаний и небольших общинах в Центральных Аппалачах.

Зачем смотреть? Во-первых, писал сценарий и снимал мини-сериал актер, режиссер и продюсер Дэнни Стронг, у которого в активе престижный набор индустриальных наград — от "Эмми" до "Золотого глобуса". Во-вторых, "Ломка" является прекрасной возможностью увидеть в новой роли неподражаемого Майкла Китона.

На стриминге Paramount+ 14 октября состоится премьера двух первых серий черной комедии "Осужденная". В этом шоу журналистка с плохой репутацией должна доказать невиновность молодой женщины, которой грозит пожизненное заключение за убийство мужа. При этом главной героине параллельно придется разбираться с контрабандистами оружия, культурой кликбейта и своим запятнанным прошлым.

Зачем смотреть? Во-первых, роль журналистки в сериале сыграла неотразимая Кейт Бекинсейл ("Другой мир", "Вдова"). И это уже достаточный повод дать шанс истории. Во-вторых, создатели "Осужденной" обещают серьезный и нестандартный анализ стереотипа о "белом спасителе", а также эмоциональную и неожиданно глубокую связь между главными героинями.

Закончится месяц фантастическим сериалом "Вторжение". Он выйдет 22 октября на стриминговой платформе Apple TV+. Это история о вторжении на Землю угрожающих человечеству инопланетян, рассказанная с точки зрения пяти обычных людей из разных уголков мира — США, Великобритании, Марокко и Японии.

Зачем смотреть? Во-первых, "Вторжение" может стать крупнейшим сериалом платформы Apple — его бюджет оценивают в $200 млн. Во-вторых, тут можно отметить и актерский состав: Шамир Андерсон ("Пробуждение"), Гольшифтех Фарахани ("Патерсон"), Сэм Нил ("Мир юрского периода: Доминион") и Шиоли Куцуна ("Дэдпул 2").

Сатира на искусство и исторический триллер от Ридли Скотта

На большие экраны 14 октября выйдет сразу несколько любопытных фильмов. Первым можно отметить номинированную на "Оскар" драму "Человек, который продал свою кожу". Фильм рассказывает о сирийском беженце, который по предложению бельгийского художника делает на спине татуировку огромной шенгенской визы, становясь произведением современного искусства. Так он получает возможность свободно путешествовать по Европе, но теряет настоящую свободу.

Зачем смотреть? "Человек, который продал свою" кожу отчасти основан на реальных событиях. А если конкретно — на истории бельгийского художника Вима Дельвуа, который сначала делал свои татуировки на живых свиньях, а потом сделал арт-татуировку знакомому Тиму Штайнеру. Критики называют ленту сатирой на мир современного искусства, отмечая нестандартный для темы миграции юмор.

В один день с арт-драмой выйдет новый кинокомикс "Веном 2: Да будет резня". Это сиквел ленты 2018 года и второй фильм в рамках вселенной Человека-паука от компании Sony. Режиссером в этот раз выступил Энди Серкис ("Звездные войны", "Властелин Колец"), а сценарий написала Келли Марсел ("50 оттенков серого", "Круэлла"). Действия ленты разворачиваются через три года после первой части. Эдди Брок пытается вернуться в журналистику написанием репортажа о серийном убийце-психопате Клетусе Кэссиди. В какой-то момент все идет не по плану и последний, получая своего симбиота, превращается в суперзлодея.

Зачем смотреть? Первую часть истории об антигерое Веноме критики разругали, но зрителям фильм пришелся по душе, собрав приличную кассу. На волне успеха студия запланировала еще два фильма и "Да будет резня" как раз является первым из них. Привлекательна эта лента своей необременительностью — "Веном 2" не прячется за образом большого сложного кино и позиционируется в первую очередь как шаблонный фантастический боевик на 90 минут с веселой химией между главным героем и его паразитом-инопланетянином.

Посмотреть в кинотеатрах 14 октября можно будет и масштабный исторический триллер "Последняя дуэль" от культового Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Марсианин"). Это экранизация книги американского писателя Эрига Ягера "Последняя дуэль: правдивая история судебного разбирательства поединком в средневековой Франции". Она рассказывает о последней официально признанной судебной дуэли во Франции. В центре сюжета события декабря 1386 года — тогда состоялся поединок между нормандским рыцарем Жаном де Карружем и оруженосцем Жаком Ле Грисе, которого Карруж обвинил в изнасиловании своей жены.

Зачем смотреть? Во-первых, каждый новый фильм Ридли Скотта сам по себе заслуживает внимания — восьмидесятитрехлетний режиссер не сбавляет темпы и только в этом году кроме "Последней дуэли" выпустит драму об убийстве главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Во-вторых, сценарий для фильма о поединке писали Мэтт Деймон и Бен Аффлек, а эта пара уже получала "Оскар" за совместную работу над "Умницей Уиллом Хантингом". В-третьих, примечателен и актерский состав картины: Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек.

Отдохнуть от эпичных баталий можно будет 21 октября, когда на Amazon Prime выйдет биографическая драма "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, который прежде всего известен своей любовью к кошкам и множеством картин с антропоморфными животными. Некоторые искусствоведы отмечают, что именно Уэйн — один из крупнейших графиков викторианской сказочной живописи.

Зачем смотреть? Во-первых, это возможность увидеть на большом экране Бенедикта Камбербэтча в роли викторианского творца. Для актера это уже второй фильм в 2021 году, а всего их будет четыре: "Мавританец", "Кошачьи миры Луиса Уэйна", "Власть пса" и "Человек-паук: Нет пути домой". Во-вторых, нельзя пропускать ленту о художнике, который рисовал современных королей интернета.

Закончить месяц можно комедийно-драматическим фильмом "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Он выйдет в прокат 28 октября. Режиссер и сценарист Уэс Андерсон позиционирует кино, как "любовное письмо журналистам" аванпоста американской газеты в вымышленном французском городе XX века. Как и во многих картинах Андерсона, во "Французском вестнике" будет несколько сюжетных линий, огромное количество симметричных кадров и целая россыпь главных голливудских звезд.

Зачем смотреть? Уэс Андерсон давно закрепил за собой славу самобытного и яркого режиссера-хипстера, фильмы которого являются не то слегка абсурдными комедиями, не то красиво упакованными глубокими размышлениями о жизни. Стилистически "Французский вестник" похож и на успешный "Отель "Гранд Будапешт", и на примечательную "Семейку Тененбаум". Сходство дополняет актерский состав: Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд и остальные.

Илья Требор, специально для Delo.ua