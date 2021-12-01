Между Delo'м. Что смотреть в декабре: новый сезон "Ведьмака", "Матрица-4" и политическая сатира с Ди Каприо

3 декабря выходит комедийный сериал “Гарлем” от НВО и криминальный хит от Netflix “Бумажный дом”. 17 декабря украинцы наконец-то посмотрят новые приключения “Ведьмака”. В декабре в кинопрокат выпустят два блокбастера — продолжение истории о Человеке-пауке и четвертую часть легендарной “Матрицы”.

Уровень конкуренции среди фильмов в декабре всегда выходит на новый уровень: рождественский и предновогодний слоты считаются одними из самых прибыльных в году. Поэтому голливудские студии выпускают в этом месяце едва ли не самые масштабные и дорогостоящие картины. Впрочем, в последние годы за внимание зрителя соперничают с ними и стриминги, которые предлагают заменить поход в кино на несколько часов популярного сериала.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор выбрал самые любопытные премьеры на больших экранах, а также пятерку важнейших сериалов декабря.

Конец "Бумажного дома" и возвращение "Звездных войн"

В пятницу, 3 декабря, выйдут сразу два сериала, на которые стоит обратить внимание. Первый — «Гарлем» — от стримингового сервиса Prime Videо. В описании к нему говорится, что это комедия о группе стильных и амбициозных девушек из Гарлема, Мекки черной культуры США. Десять эпизодов первого сезона расскажут, как они вместе проживают свой третий десяток на пути к следующим этапам карьеры, и все это на фоне Большого Яблока.

Зачем смотреть? Amazon решил не стоять в стороне, наблюдая как Netflix перехватывает в США социальную повестку, поэтому сам обратился сначала к теме феминизма (в недавно вышедшем сериале «Колесо времени»), а теперь и к теме черной культуры. Кроме того, специально для промокампании «Гарлема» Amazon организовал в одноименном районе Нью-Йорка масштабное мероприятие Harlem Ever After, посвященное темнокожим женщинам.

3 декабря стоит обратить внимание и на заключительную часть криминального хита от Netflix «Бумажный дом». Первая часть пятого сезона этого сериала вышла в сентябре и рассказала о нарастающем противостоянии между командой гениального Профессора и властями Испании. Во второй части история должна завершиться и, судя по всему, конец этот будет предельно драматичным.

Зачем смотреть? Криминальная драма «Бумажный дом», которую сначала снимали для одного из испанских каналов, а потом продали крупнейшему в мире стримингу, неизменно попадает в топ Netflix. И речь даже не об отдельных странах, сериал давно стал международным хитом, практически предвосхитив вектор на локальные истории. В 2021 году история об отважных бандитах, ворвавшихся еще до эпидемии на монетный королевский двор, завершится.

Спустя две недели после «Бумажного дома», 17 декабря, на Netflix выйдет другой их оригинальный хит — второй сезон фэнтези-сериала «Ведьмак». Сериал основан на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского и игре от польской же студии CDPR. Первый сезон был одним из самых ожидаемых шоу 2019 года, но его достаточно сдержанно приняли фанаты оригинальной истории. Многих сбили с толку нелогичные перемещения сюжета во времени, а другие остались недовольны несовершенством работы гримеров и костюмеров. Однако история о суровом и бесстрашном Геральте из Ривии все же вырвалась в топ-10 сериалов.

Зачем смотреть? «Ведьмак» позиционируется как замена «Игре престолов» — это редкий представитель жанра темного фэнтези с большим бюджетом. Авторы сериала обещают наращивать качество повествования с каждым сезоном и еще до съемок первого сезона убрали из команды провинившихся костюмеров. Но что куда важнее, появится новый песенный хит Лютика, поэта-напарника Геральта. Он снова завирусится и будет звучать из каждого угла. А значит пройти мимо трендового сериала вряд ли получится.

Ближе к новому году Netflix выпустит еще один корейский продукт: 24 декабря выйдет фантастический сериал «Море спокойствия». События происходят в 2075 году. Человечество сталкивается с климатическим кризисом, разорением, а межпланетные путешествия становятся привычным делом. Группа астронавтов получает секретную задачу — найти результаты тайных исследований, чтобы спасти Землю. Для этого нужно отправиться на заброшенную исследовательскую лабораторию на Луне.

Зачем смотреть? Корейские продукты Netflix этой осенью успешно себя зарекомендовали. Сначала сериальный мир потрясла «Игра в кальмара», а совсем недавно ее успех повторил мини-сериал «Зов ада». Именно поэтому большинству шоу из Южной Кореи в ближайшем будущем будет оказано повышенное внимание. Да и что в предновогоднюю неделю смотреть, если не постапокалиптическую фантастику о Луне?

Закончить год можно будет новым сериалом о вселенной «Звездных войн»: 29 декабря на Disney+ выйдет «Книга Бобы Фетта». Легендарный охотник за головами появился во втором фильме классической трилогии, пробыл на экране восемь минут и произнес пять реплик. Однако он стал невероятно популярен среди фанатов, перекочевал во вторую трилогию, а потом появился в сериале «Мандалорец». Там историю Бобы Фетта немного изменили, пообещав отдельное шоу для этого персонажа.

Зачем смотреть? Многие критики и фанаты вселенной «Звездных войн» сходятся во мнении, что «Мандалорец» вышел куда интереснее и качественнее, чем вся последняя трилогия. Поэтому многие надеются на повторение «Книгой Бобы Фетта» этого успеха. К тому же отдельный продукт об охотнике за головами студия планирует давно — еще в 2015-м о нем хотели снимать фильм.

Экранизация Цвейга, возвращение Нео и новый паук

В четверг, 2 декабря, в кинотеатрах можно будет посмотреть историческую драму «Ход короля» по мотивам бестселлера Стефана Цвейга «Шахматная новелла». Это рассказ о противостоянии человека и системы, сочетающий историческую драму с психологическим триллером. Фильм расскажет о событиях 1938 года. Главный герой Йозеф пытается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но попадает под арест. Запертый в одиночной камере, он теряет связь с миром, и спасает его только книга о шахматах, которую ему удается украсть у тюремщиков.

Зачем смотреть? Снимал «Ход короля» Филипп Шельцль — режиссер клипов Rammstein, Мадонны, Мика Джаггера и The Rasmus. Главную роль исполнил звезда сериала «Тьма» и фильма «Как Гитлер украл розового кролика» Оливер Мазуччи. В Германии фильм уже стал хитом, получив два приза Баварской кинопремии и семь номинаций на Немецкую кинопремию.

В середине месяца, 15 декабря, на Netflix выйдет драма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Рука бога». Название отсылает к знаменитому футбольному голу Диего Марадоны на 51-й минуте четвертьфинала чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Из-за этого адвокат футболиста летом 2020-го даже заявил о возможном судебном иске к Netflix из-за неправомерного использования образа спортсмена. Но руководство стримингового гиганта пообещало, что Марадона в картине не появится, а фильм будет скорее личной историей Соррентино.

Зачем смотреть? Соррентино — один из самых знаменитых итальянских режиссеров современности, постоянный участник Каннского фестиваля и дважды лауреат премии Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм года». Только поэтому «Руку бога» пропустить нельзя. А когда речь идет о личной истории настолько самобытного и талантливого кинодела — вариантов совсем не остается.

На 16 декабря запланирована одна из крупнейших премьер месяца: в кинотеатрах выйдет «Человек-паук: нет пути домой», третья часть кинокомикса о ползучем супергерое с Томом Холландом в главной роли. Ассистировать молодому актеру, который должен заменить Железного Человека в киновселенной Marvel, будет сам Доктор Стрендж в исполнении Бенедикта Кембербетча. Но будет еще много других новых и старых героев.

Зачем смотреть? Причины три. Во-первых, первые два фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом уже стали квинтэссенцией супергеройских фильмов Marvel — в меру легкие, смешные, увлекательные и красочные. От зрителя такое кино ничего не требует, показывая полноценный аттракцион. Во-вторых, уже сейчас на этот фильм огромный ажиотаж: в США билеты на него стремительно становятся дефицитом, а на eBay их стоимость достигает 25 тысяч долларов. В-третьих, Том Холланд, похоже, в этой роли с нами надолго. Совсем недавно продюсеры анонсировали еще одну трилогию о пауке с этим актером.

В пятницу, 17 декабря, на стриминговом сервисе Hulu выйдет научно-фантастический триллер «Мать/Андроид». Это еще один фильм о будущем, в котором против людей восстали андроиды. По сюжету семейная пара Джорджия и Сэм отправляются в вынужденное путешествие и незадолго до родов Джорджии им придется пересечь территорию, которую захватили андроиды.

Зачем смотреть? Главную роль в «Мать/Андроид» сыграла актриса и модель Хлоя Грейс Морец, известная по «Хранителям времени» и «Пипцу». Но что куда важнее, режиссером выступит Маттсон Томлин. В его активе пока два фильма, и если «Проект «Сила» оказался полным провалом, то научно-фантастическая драма «Маленькая рыбка» многим может показаться любопытной. В этом фильме Томлин также рассказывает о семейной паре в контексте апокалипсиса. В центре истории молодожены, которые пытаются сохранить свои отношения на фоне эпидемии болезни, стирающей память.

Пропустить оставшиеся два фильма в этом году тоже нельзя. Первый выйдет на большие экраны 22 декабря. Это будет четвертая часть культовой «Матрицы», которая озаглавлена как «Воскрешение». Сняла новую главу о Нео Лана Вачовски, которая вместе с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном также работала и над сценарием. Фильм анонсировали еще в 2019 году, а первый трейлер вызвал настоящий фурор среди фанатов оригинала. К своим ролям вернутся неподражаемые Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Зачем смотреть? В 2000 году «Матрица» окончательно сформировала ландшафт жанра, который сегодня иначе как «киберпанк» не называют. Фильм братьев Вачовски сразу стал живой классикой фантастического кино, а спустя два десятка лет его поклонники продолжают искать новые слои этой истории. Те из критиков, которые уже посмотрели новую часть, отмечают, что она уступает первому фильму, но заметно лучше последующих сиквелов.

Наконец 24 декабря на Netflix выйдет комедия «Не смотрите вверх». По сюжету команда ученых-астрономов обнаруживает летящий в сторону Земли метеорит. По традиции, небесное тело должно уничтожить нашу планету. Однако широкая общественность не верит открытию, и ученым приходится отправиться в тур, чтобы доказать свою правоту.

Зачем смотреть? Во-первых, это редкий сегодня жанр — политическая сатира. Во-вторых, невозможно пройти мимо актерского состава «Не смотрите вверх». Главные роли здесь исполняют Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Мерил Стрип и другие. В-третьих, режиссером, сценаристом и продюсером комедии выступил Адам Маккей. Обладатель «Оскара», BAFTA и «Эмми» известен, в частности, благодаря недавно вышедшей политической драме «Власть» с Кристианом Бейлом.