Как сериал "Игра в кальмара" Netflix захватил мир, зачем его смотреть и будет ли 2-й сезон

Неожиданный сериал года: "Игра в кальмара" в цифрах

"Игра в кальмара" (Squid Game) стала осенней сенсацией Netflix: за десять дней сериал вышел в лидеры стриминговой платформы в 90 странах, в том числе в Украине, и возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу в общемировом рейтинге Netflix, обогнав 3-й сезон "Полового воспитания" и "Бриджертонов". Впервые корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе, сообщает Korea Times.

Более того, "Игра в кальмара" может стать самым успешным оригинальным сериалом Netflix всех времен.

Причем феноменальная популярность "Игры в кальмара" не ограничивается платформой. Сериал успел завоевать настоящую вирусную популярность: в TikTok по хештегу #squidgame уже почти 37 млрд просмотров, опубликованы тысячи мемов, фанаты воспроизводят игры из сериала, создают в Roblox аналоги состязаний, перевоплощаются в любимых персонажей.

Аккаунт южнокорейской актрисы и модели Хо Ен Чон, сыгравшей одну из героинь, стал лидером в Instagram: число подписчиков увеличилось на 15 млн, и она стала лицом Louis Vuitton.

А продажи белых слипонов Vans, которые носят в сериале игроки, выросли на 7800%.

Delo.ua разбиралось, почему жестокий южнокорейский триллер в стандартном жанре азартных игр на выживание так понравился зрителями, какие рекорды были им побиты, стоит ли тратить на него 9 часов и как сенсационную популярность этого сериала использовал бизнес.

О чем хит сезона — сериал "Игра в кальмары"

"Игра в кальмара" — это стандартный жестокий триллер в жанре смертельных азартных игр. Сюжет сериала, состоящего из девяти эпизодов, прост: 456 человек в долгах и отчаянии заманиваются в кровожадную игру на выживание. Они вынуждены соревноваться друг с другом, пока в игре не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд корейских вон ($39 млн).

Шанса сбежать нет: за участниками следят камеры и вооруженный персонал в масках.

Среди соревнующихся — безработный неудачник, бандит, проигравший большую сумму в казино, прогоревший финансист, трудовой мигрант из Пакистана, впадающий в деменцию старик, беженка из Северной Кореи и другие. У каждого есть веская причина сделать все возможное, чтобы победить, замечает Esquire.

На что похож сериал "Игра в кальмара"

"Подобные фильмы и сериалы про фантастические реалити-шоу, в которых бедняки или рабы на потеху господам убивают друг друга, существуют как минимум 90 лет. Из последних — "Голодные игры", "Бегущий человек", "Пила" и "Королевская битва", — отмечает кинокритик Егор Москвитин на сайте "Медуза".

Фильмы о социальных экспериментах в замкнутых пространствах — тоже жанр с богатой традицией: из самых последних испанский хоррор "Платформа"— жуткий философский триллер Netflix о том, что будет, если еды не хватит на всех.

Топ-10 сериалов и фильмов в духе "Игры в кальмара"

"Кайдзи",

"Игра Лжецов",

"Королевская битва",

"Страшная воля богов",

"Самый красивый остров",

"Паразиты",

"Ганц",

"Игра на выживание" (видеокассетный хит с Ice-T и Рутгером Хауэром),

"Трудная мишень",

"Платформа".

В чем уникальность "Игры в кальмара" и почему его стоит посмотреть

Почему же тогда "Игра в кальмара" так быстро завоевала бешеную мировую популярность? Как пошутил журналист CNN Брайан Лоури, попытки объяснить успех сериала сами по себе превратились в игру, в которой невозможно дать верный ответ.

Delo.ua выбрало 6 "крючков", зацепляющих зрителя , которые чаще всего называют кинокритики разных стран.

1. Сериал увлекательно смотреть, он постоянно держит в напряжении

После того, как первый шок от кровавых сцен пройдет, становится интересно наблюдать за игрой и пытаться угадать, кто выбывает из игры следующим, а кто проходит дальше.

Сериал концентрируется не на кровавых убийствах (хотя их хватает), а на том, как люди принимают решения, пытаются выжить в ужасной системе. При этом предугадать, какое изощренное испытание выпадет им в этот раз, сложно, отмечает TJ.

Драматургия держится на постоянном обострении конфликта, практически все игры детально проработаны таким образом, чтобы на последних секундах выжимать из действия мощнейший саспенс, пишет телеграм-канал Cinemarticle.

2. Точно показывает проблему социального расслоения и критикует капитализм

Герои осознанно выбирают смертельные игры, перспектива умереть для них оказывается привлекательнее, чем возвращение в старую жизнь, где есть долги, но нет никакого шанса из них выбраться.

Кинокритики сравнивают "Игру кальмаров" с "Паразитом", оскароносным корейским фильмом 2019 года, в котором также рассматривается неравенство в благосостоянии людей и несправедливость общества.

Символично, что сам режиссер Хван Дон Хек начал работать над сценарием сериала "Игра в кальмара" еще в 2008 году, но тогда закончить его не смог, так как жил за чертой бедности и ему пришлось продать свой ноутбук, чтобы оплатить бытовые расходы.

"Почему эта история так всех зацепила — не из-за жанра, не из-за роста корейской жанровой культуры, а просто сломалось что-то в нашем якобы так прекрасно придуманном мироустройстве", — пишет телегам-канал Нувельваг.

Успех сериала в том, что там есть жесткая сатира на капитализм, сильная социальная тема (жизнь в долгах: хоть ты и был лучшим учеником школы), а зрителю легко соотнести себя с героями, которые пытаются понять, как далеко готовы зайти ради денег: под потолком в их комнате висит денежное солнце, а за пределами проекта у них нет перспектив.

3. Такие же персонажи, как ты и я

Хотя все персонажи связаны огромными денежными проблемами, они выходцы из самых разных слоев общества.

"Люди, особенно молодое поколение, которые регулярно страдают от отчуждения в реальной жизни, похоже, сочувствуют персонажам", — заметил Ким Пхён-ган, профессор глобального культурного контента в университете Санмён, пишет BBC.

"Правда, которую мы узнаем о героях, трансформируется в правду о нас самих", — объясняет феномен сериала "Медуза".

Шоураннер Хван Дон Хек придумал сотни ситуаций, где зритель будет задаваться вопросом: а что на месте героев сделал бы я?

4. Яркая черта сериала — сами игры

У всех игр, с которыми сталкиваются участники эксперимента, понятные правила, сделан упор не на сложные математические стратегии, а на понятные эмоции персонажей. При этом предсказать следующий ход зрителям игры почти никогда не удается.

5. Блестящая актерская игра

Еще одна причина успеха сериала и повод его посмотреть — блестящая актерская игра.

Особую любовь зрителей завоевала Чон Хо Ен, которая сыграла беженку из Северной Кореи.

Ей посвящают фан-арты в соцсетях. Для 27-летней южнокорейской модели эта роль актерский дебют. С момента выхода в эфир сериала "Игра в кальмара" количество ее подписчиков превысило 15 млн и продолжает расти.

6. Визуальный стиль

Отличительная черта сериала — его визуальный стиль. Проект сделан очень стильно. Завораживают бесконечные лабиринты с идеальной симметрией.

На создание диссонанса работают декорации в виде гигантских игровых площадок: красивая пастельная картинка диссонирует с кровавыми сценами после раундов (этот прием оценили многие), гробы в форме подарочных коробок (сочетание детской наивности и жестокости), контрастные костюмы игроков и охранников.

"Сериал очень изобретательно снят: зритель будет вздрагивать от каждого выстрела и сопереживать каждой смерти. И нервно смеяться, потому что "Игра в кальмара" — это еще и черная комедия, где детская забава "море волнуется раз" в любой момент может превратиться в массовое убийство", — пишет "Медуза".

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Фаны "Игры в кальмара" в TikTok

Сериал особо популярен среди пользователей TikTok. По тегу #squidgame мемы и ролики, нарезанные из кадров сериала. Трендом стали ролики, в которых пытаются повторить некоторые игры из сериала.

14,4 млн просмотров собрал ролик зрительницы @lucy.what1, которая рассказала, что ключ к победе был спрятан на самом видном месте. Испытания, которые должны были пройти участники, были изображены на стенах их комнаты. Заметить эти рисунки в первых сериях было сложно, так как их загораживали кровати игроков, а по мере выбывания участников из игры кровати убирали, и рисунки оказались на виду. Эта информация заставила многих поклонников сериала пересмотрели шоу.

Польза для бизнеса от успеха "Игры в кальмара"

После выхода сериала продажи белых слипонов Vans, в которых ходили игроки, увеличились на 7800%, сообщает Variety.

Бестселлером стали бирюзовые костюмы игроков, поисковый запрос на которые вырос на 97%, популярны и красные костюмы и маски охранников — поиск на них вырос на 62%, по данным Lyst. Это связано с приближающимся Хеллоуином, во время которого многие переоденутся в персонажей из "Игры в кальмара".

Также блогеры покупают костюмы, чтобы снимать в них тематические видео по сериалу.

Модный дом Louis Vuitton сообщил, что звезда сериала "Игра в кальмара" — актриса Хо Ен Чон, стала их новым амбассадором, пишет People.

27-летняя Хо Ен Чон, которая входит в Топ-50 лучших моделей планеты, неоднократно принимала участие в показах ведущих брендов, стала самой популярной корейской актрисой в Instagram. С момента выхода в эфир сериала "Игра в кальмара" количество ее подписчиков превысило 15 млн и продолжает расти.

Будет ли Netflix снимать 2-й сезон "Игры кальмаров"?

Будет ли у сериала второй сезон, пока неизвестно. Режиссер Хван Дон Хёка в интервью Variety сказал, что пока у него нет "хорошо разработанных планов на "Игру кальмаров 2": "Это довольно утомительно, просто думать об этом. Но если бы я делал это, я бы определенно не делал это в одиночку. Я бы подумал об использовании комнаты для сценаристов и хотел бы иметь несколько опытных режиссеров".

Время покажет, удастся ли Netflix договориться с ним. А пока "Игра в кальмара" продолжает набирать просмотры по всему миру. Кроме того, это еще одна громкая заявка Netflix на главную площадку по развитию локального кинематографа.