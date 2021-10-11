Lifestyle 30 минут назад

Как сериал "Игра в кальмара" Netflix захватил мир, зачем его смотреть и будет ли 2-й сезон

"Игра в кальмара" Netflix претендует на звание сериала года. Южнокорейская драма об играх на выживание лидирует в 90 странах, в TikTok по хештегу #squidgame около 37 млрд просмотров и тысячи мемов. Delo.ua разбиралось в этом интернет-феномене

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix  Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

 Неожиданный сериал года: "Игра в кальмара" в цифрах

"Игра в кальмара" (Squid Game) стала осенней сенсацией Netflix: за десять дней сериал вышел в лидеры стриминговой платформы в 90 странах, в том числе в Украине, и возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу в общемировом рейтинге Netflix, обогнав 3-й сезон "Полового воспитания" и "Бриджертонов". Впервые корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе, сообщает Korea Times.

Более того, "Игра в кальмара" может стать самым успешным оригинальным сериалом Netflix всех времен.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Кадр из сериала"Игра в кальмара". Netflix Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

Причем феноменальная популярность "Игры в кальмара" не ограничивается платформой. Сериал успел завоевать настоящую вирусную популярность: в TikTok по хештегу #squidgame уже почти 37 млрд просмотров, опубликованы тысячи мемов, фанаты воспроизводят игры из сериала, создают в Roblox аналоги состязаний, перевоплощаются в любимых персонажей.

Аккаунт южнокорейской актрисы и модели Хо Ен Чон, сыгравшей одну из героинь, стал лидером в Instagram: число подписчиков увеличилось на 15 млн, и она стала лицом Louis Vuitton.  

А продажи белых слипонов Vans, которые носят в сериале игроки, выросли на 7800%.

Delo.ua разбиралось, почему жестокий южнокорейский триллер в стандартном жанре азартных игр на выживание так понравился зрителями, какие рекорды были им побиты, стоит ли тратить на него 9 часов и как сенсационную популярность этого сериала использовал бизнес.  

О чем хит сезона — сериал "Игра в кальмары"

"Игра в кальмара" — это стандартный жестокий триллер в жанре смертельных азартных игр. Сюжет сериала, состоящего из девяти эпизодов, прост:  456 человек в долгах и отчаянии заманиваются в кровожадную игру на выживание. Они вынуждены соревноваться друг с другом, пока в игре не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд корейских вон ($39 млн).

Читайте также:
Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix

Шанса сбежать нет: за участниками следят камеры и вооруженный персонал в масках.

Игра в кальмараКадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

Среди соревнующихся — безработный неудачник, бандит, проигравший большую сумму в казино, прогоревший финансист, трудовой мигрант из Пакистана, впадающий в деменцию старик, беженка из Северной Кореи и другие. У каждого есть веская причина сделать все возможное, чтобы победить, замечает Esquire.

На что похож сериал "Игра в кальмара"

"Подобные фильмы и сериалы про фантастические реалити-шоу, в которых бедняки или рабы на потеху господам убивают друг друга, существуют как минимум 90 лет. Из последних — "Голодные игры", "Бегущий человек", "Пила" и "Королевская битва",  — отмечает кинокритик Егор Москвитин на сайте "Медуза". 

Фильмы о социальных экспериментах в замкнутых пространствах — тоже жанр с богатой традицией: из самых последних испанский хоррор "Платформа"— жуткий философский триллер Netflix о том, что будет, если еды не хватит на всех.

Топ-10 сериалов и фильмов в духе "Игры в кальмара"

  • "Кайдзи",
  • "Игра Лжецов",
  • "Королевская битва",
  • "Страшная воля богов",
  • "Самый красивый остров",
  • "Паразиты",
  • "Ганц",
  • "Игра на выживание" (видеокассетный хит с Ice-T и Рутгером Хауэром),
  • "Трудная мишень",
  • "Платформа".

В чем уникальность "Игры в кальмара" и почему его стоит посмотреть

Почему же тогда "Игра в кальмара" так быстро завоевала бешеную мировую популярность?  Как пошутил журналист CNN Брайан Лоури, попытки объяснить успех сериала сами по себе превратились в игру, в которой невозможно дать верный ответ.

Delo.ua выбрало 6 "крючков", зацепляющих зрителя , которые чаще всего называют кинокритики разных стран. 

1. Сериал увлекательно смотреть, он постоянно держит в напряжении

Игра в кальмараКадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

После того, как первый шок от кровавых сцен пройдет, становится интересно наблюдать за игрой и пытаться угадать, кто выбывает из игры следующим, а кто проходит дальше.

Сериал концентрируется не на кровавых убийствах (хотя их хватает), а на том, как люди принимают решения, пытаются выжить в ужасной системе. При этом предугадать, какое изощренное испытание выпадет им в этот раз, сложно, отмечает TJ.

Драматургия держится на постоянном обострении конфликта, практически все игры детально проработаны таким образом, чтобы на последних секундах выжимать из действия мощнейший саспенс, пишет телеграм-канал Cinemarticle. 

Читайте также:
Легендарная шахматистка из Грузии требует от Netflix $5 млн за клевету в "Ходе королевы"

2. Точно показывает проблему социального расслоения и критикует капитализм

Герои осознанно выбирают смертельные игры, перспектива умереть для них оказывается привлекательнее, чем возвращение в старую жизнь, где есть долги, но нет никакого шанса из них выбраться.

Игра в кальмара Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

Кинокритики  сравнивают "Игру кальмаров" с "Паразитом", оскароносным корейским фильмом 2019 года, в котором также рассматривается неравенство в благосостоянии людей и несправедливость общества.

Символично, что сам режиссер Хван Дон Хек начал работать над сценарием сериала "Игра в кальмара" еще в 2008 году, но тогда закончить его не смог, так как жил за чертой бедности и ему пришлось продать свой ноутбук, чтобы оплатить бытовые расходы. 

 "Почему эта история так всех зацепила — не из-за жанра, не из-за роста корейской жанровой культуры, а просто сломалось что-то в нашем якобы так прекрасно придуманном мироустройстве", — пишет телегам-канал Нувельваг.  

Успех сериала в том, что там есть жесткая сатира на капитализм, сильная социальная тема (жизнь в долгах: хоть ты и был лучшим учеником школы), а зрителю легко соотнести себя с героями, которые пытаются понять, как далеко готовы зайти ради денег: под потолком в их комнате висит денежное солнце, а за пределами проекта у них нет перспектив.

 3. Такие же персонажи, как ты и я

Хотя все персонажи связаны огромными денежными проблемами, они выходцы из самых разных слоев общества.

"Люди, особенно молодое поколение, которые регулярно страдают от отчуждения в реальной жизни, похоже, сочувствуют персонажам", — заметил Ким Пхён-ган, профессор глобального культурного контента в университете Санмён, пишет BBC.

Игра в кальмара Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

"Правда, которую мы узнаем о героях, трансформируется в правду о нас самих", — объясняет феномен сериала "Медуза".

Шоураннер Хван Дон Хек придумал сотни ситуаций, где зритель будет задаваться вопросом: а что на месте героев сделал бы я? 

4. Яркая черта сериала — сами игры

У всех игр, с которыми сталкиваются участники эксперимента, понятные правила, сделан упор не на сложные математические стратегии, а на понятные эмоции персонажей. При этом предсказать следующий ход зрителям игры почти никогда не удается.

Игра в кальмара Хо Ен ЧонКадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

5. Блестящая актерская игра

 Еще одна причина успеха сериала и повод его посмотреть — блестящая актерская игра.

Особую любовь зрителей завоевала Чон Хо Ен, которая сыграла беженку из Северной Кореи.

Игра в кальмара Хо Ен ЧонКорейская модель Хо Ен Чон в сериале "Игра в кальмара". Netflix 

Ей посвящают фан-арты в соцсетях. Для 27-летней южнокорейской модели эта роль актерский дебют. С момента выхода в эфир сериала "Игра в кальмара" количество ее подписчиков превысило 15 млн и продолжает расти.

Корейская модель Хо Ен Чон в сериале "Игра в кальмара". Netflix Фан-арт в TikTok

6. Визуальный стиль

Отличительная черта сериала — его визуальный стиль. Проект сделан очень стильно. Завораживают бесконечные лабиринты с идеальной симметрией.

Игра в кальмараКадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

На создание диссонанса работают декорации в виде гигантских игровых площадок: красивая пастельная картинка диссонирует с кровавыми сценами после раундов (этот прием оценили многие), гробы в форме подарочных коробок (сочетание детской наивности и жестокости), контрастные костюмы игроков и охранников.

Кадр из сериала"Игра в кальмара". Netflix Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

"Сериал очень изобретательно снят: зритель будет вздрагивать от каждого выстрела и сопереживать каждой смерти. И нервно смеяться, потому что "Игра в кальмара" — это еще и черная комедия, где детская забава "море волнуется раз" в любой момент может превратиться в массовое убийство", — пишет "Медуза". 

Читайте также:
Netflix запустил украинскую локализованную версию сервиса

Фаны "Игры в кальмара" в TikTok

Сериал особо популярен среди пользователей TikTok. По тегу #squidgame мемы и ролики, нарезанные из кадров сериала. Трендом стали ролики, в которых пытаются повторить некоторые игры из сериала.

Игра в кальмара

14,4 млн просмотров собрал ролик зрительницы @lucy.what1, которая рассказала, что ключ к победе был спрятан на самом видном месте. Испытания, которые должны были пройти участники, были изображены на стенах их комнаты. Заметить эти рисунки в первых сериях было сложно, так как их загораживали кровати игроков, а по мере выбывания участников из игры кровати убирали, и рисунки оказались на виду. Эта информация заставила многих поклонников сериала пересмотрели шоу.

Кадр из сериала"Игра в кальмара". Netflix Кадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

Польза для бизнеса от успеха "Игры в кальмара"

После выхода сериала продажи белых слипонов Vans, в которых ходили игроки, увеличились на 7800%, сообщает  Variety.

Бестселлером стали бирюзовые костюмы игроков, поисковый запрос на которые вырос на 97%, популярны и красные костюмы и маски охранников —  поиск на них вырос на 62%, по данным Lyst.  Это связано с приближающимся Хеллоуином, во время которого многие переоденутся в персонажей из "Игры в кальмара".

Игра в кальмара

Спрос на костюмы игроков "Игры в кальмара" связан с Хеллоуином. 

Игра в кальмараКадр из сериала "Игра в кальмара". Netflix 

Также блогеры покупают костюмы, чтобы снимать в них тематические видео по сериалу.

 Модный дом Louis Vuitton сообщил, что звезда сериала "Игра в кальмара" — актриса Хо Ен Чон, стала их новым амбассадором, пишет People.

27-летняя Хо Ен Чон, которая входит в Топ-50 лучших моделей планеты, неоднократно принимала участие в показах ведущих брендов, стала самой популярной корейской актрисой в Instagram. С момента выхода в эфир сериала "Игра в кальмара" количество ее подписчиков превысило 15 млн и продолжает расти.

игра в кальмара

Звезда "Игры в кальмара" актриса Хо Ен Чон в качестве амбассадора Louis Vuitton. Фото: Instagram hoooooyeony

Будет ли Netflix снимать 2-й сезон "Игры кальмаров"?

Будет ли у сериала второй сезон, пока неизвестно. Режиссер Хван Дон Хёка в интервью Variety сказал, что пока у него нет  "хорошо разработанных планов на "Игру кальмаров 2":  "Это довольно утомительно, просто думать об этом. Но если бы я делал это, я бы определенно не делал это в одиночку. Я бы подумал об использовании комнаты для сценаристов и хотел бы иметь несколько опытных режиссеров".

Время покажет, удастся ли Netflix договориться с ним. А пока "Игра в кальмара" продолжает набирать просмотры по всему миру. Кроме того, это еще одна громкая заявка Netflix на главную площадку по развитию локального кинематографа.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Netflix запускает бесплатный доступ. Кто сможет воспользоваться
Netflix запускает бесплатный доступ. Кто сможет воспользоваться
Легендарная шахматистка из Грузии требует от Netflix $5 млн за клевету в "Ходе королевы"
Легендарная шахматистка из Грузии требует от Netflix $5 млн за клевету в "Ходе королевы"
Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix
Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины

  3. В Сальвадоре начали добывать биткоин с помощью вулканической энергии

  4. В Украине возросло количество получателей субсидий

  5. SpaceX планирует запустить в космос еще полсотни интернет-спутников

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...