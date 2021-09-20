Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix

В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии "Эмми".
73-я церемония награждения "Эмми" стала первым большим шоу, организаторы которого настояли на том, чтобы все участники были вакцинированы, и ограничили число приглашенных каждым номинантом гостей до четырех человек, каждый из которых еще и должен был предоставить справку о недавнем негативном тесте на ковид и вакцинации, сообщает ВВС.
В этом году Netflix опередил HBO по количеству статуэток — стриминговому сервису удалось забрать 44 награды, а телеканал взял лишь 19. До этого в 2019 году Netflix отстал от HBO на 9 наград, а в 2018 году сервису удалось лишь сравнять количество статуэток, отмечает TJ.
"Эмми" за лучший драматический сериал
В этом году сериал "Корона", рассказывающий о жизни британской королевской семьи, забрал все "Эмми" в категории "Драматический сериал".
Джош О'Коннор, который победил в номинации за лучшую мужскую роль, стал единственным актером сериала, который лично присутствовал на церемонии, сообщает CNBC.
"Эмми" были удостоены сценарист Питер Морган, режиссер Джессика Хоббс, а также Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис как лучшие актеры второго плана.
"Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом.
"Эмми" за лучший комедийный сериал
В разделе комедийных сериалов больше всего наград досталось англо-американскому сериалу "Тед Лассо" об успешном тренере по американскому футболу, которого новая владелица малоизвестного английского футбольного клуба хочет использовать в своих коварных планах, но терпит фиаско.
"Эмми" за главную мужскую роль получил сам "Тед" — Джейсон Судейкис. Не обошли наградами и актеров второго плана: призы за лучшую мужскую и женскую роли достались Бретту Голдстину и Ханне Уэддингем.
Видео с награждения, показанное на платформе Paramount+, стало доказательством того, что Голдстин — реально существующий человек, а не компьютерная модель, как кто-то всерьёз предполагал.
Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks.
Победители премии "Эмми"-2021
- Лучший драматический сериал — "Корона";
- Лучший мини-сериал — "Ход королевы";
- Лучший комедийный сериал — "Тед Лассо";
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джош О’Коннор, "Корона";
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Оливия Колман, "Корона";
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Тобайас Мензис, "Корона";
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, "Корона";
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости";
- Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин, "Тед Лассо";
- Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингем, "Тед Лассо";
- Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Юэн Макгрегор, "Холстон";
- Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна";
- Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Эван Питерс, "Мейр из Исттауна";
- Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Джулианна Николсон, "Мейр из Исттауна".