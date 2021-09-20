Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix

В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии "Эмми".

73-я церемония награждения "Эмми" стала первым большим шоу, организаторы которого настояли на том, чтобы все участники были вакцинированы, и ограничили число приглашенных каждым номинантом гостей до четырех человек, каждый из которых еще и должен был предоставить справку о недавнем негативном тесте на ковид и вакцинации, сообщает ВВС.

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В этом году Netflix опередил HBO по количеству статуэток — стриминговому сервису удалось забрать 44 награды, а телеканал взял лишь 19. До этого в 2019 году Netflix отстал от HBO на 9 наград, а в 2018 году сервису удалось лишь сравнять количество статуэток, отмечает TJ.

"Эмми" за лучший драматический сериал

В этом году сериал "Корона", рассказывающий о жизни британской королевской семьи, забрал все "Эмми" в категории "Драматический сериал".

Джош О'Коннор, который победил в номинации за лучшую мужскую роль, стал единственным актером сериала, который лично присутствовал на церемонии, сообщает CNBC.

"Эмми" были удостоены сценарист Питер Морган, режиссер Джессика Хоббс, а также Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис как лучшие актеры второго плана.

"Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом.

"Эмми" за лучший комедийный сериал

В разделе комедийных сериалов больше всего наград досталось англо-американскому сериалу "Тед Лассо" об успешном тренере по американскому футболу, которого новая владелица малоизвестного английского футбольного клуба хочет использовать в своих коварных планах, но терпит фиаско.

"Эмми" за главную мужскую роль получил сам "Тед" — Джейсон Судейкис. Не обошли наградами и актеров второго плана: призы за лучшую мужскую и женскую роли достались Бретту Голдстину и Ханне Уэддингем.

Видео с награждения, показанное на платформе Paramount+, стало доказательством того, что Голдстин — реально существующий человек, а не компьютерная модель, как кто-то всерьёз предполагал.

Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks.

Победители премии "Эмми"-2021