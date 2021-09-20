Lifestyle 1 час назад

Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix

Три сериала "Корона", "Тед Лассо" и "Мейр из Исттауна" забрали 10 из 12 наград, став фаворитами премии "Эмми".
Организаторы церемонии награждения настояли на том, чтобы все участники были вакцинированы, а количество гостей ограничили до 600 человек

Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix

В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии "Эмми".

73-я церемония награждения "Эмми" стала первым большим шоу, организаторы которого настояли на том, чтобы все участники были вакцинированы, и ограничили число приглашенных каждым номинантом гостей до четырех человек, каждый из которых еще и должен был предоставить справку о недавнем негативном тесте на ковид и вакцинации, сообщает ВВС.

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В этом году Netflix опередил HBO по количеству статуэток — стриминговому сервису удалось забрать 44 награды, а телеканал взял лишь 19. До этого в 2019 году Netflix отстал от  HBO на 9 наград, а в 2018 году сервису удалось лишь сравнять количество статуэток, отмечает TJ.

"Эмми" за лучший драматический сериал

В этом году сериал "Корона", рассказывающий о жизни британской королевской семьи, забрал все "Эмми" в категории "Драматический сериал".

Джош О'Коннор, который победил в номинации за лучшую мужскую роль, стал единственным актером сериала, который лично присутствовал на церемонии, сообщает CNBC.

 "Эмми" были удостоены сценарист Питер Морган, режиссер Джессика Хоббс, а также Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис как лучшие актеры второго плана.

"Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом.

"Эмми" за лучший комедийный сериал

В разделе комедийных сериалов больше всего наград досталось англо-американскому сериалу "Тед Лассо" об успешном тренере по американскому футболу, которого новая владелица малоизвестного английского футбольного клуба хочет использовать в своих коварных планах, но терпит фиаско.

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"Эмми" за главную мужскую роль получил сам "Тед" — Джейсон Судейкис. Не обошли наградами и актеров второго плана: призы за лучшую мужскую и женскую роли достались Бретту Голдстину и Ханне Уэддингем.

Видео с награждения, показанное на платформе Paramount+, стало доказательством того, что Голдстин — реально существующий человек, а не компьютерная модель, как кто-то всерьёз предполагал. 

Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks.

Победители премии "Эмми"-2021

  • Лучший драматический сериал — "Корона";
  • Лучший мини-сериал — "Ход королевы";
  • Лучший комедийный сериал — "Тед Лассо";
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джош О’Коннор, "Корона";
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Оливия Колман, "Корона";
  • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Тобайас Мензис, "Корона";
  • Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, "Корона";
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости";
  • Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин, "Тед Лассо";
  • Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингем, "Тед Лассо";
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Юэн Макгрегор, "Холстон";
  • Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна";
  • Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Эван Питерс, "Мейр из Исттауна";
  • Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Джулианна Николсон, "Мейр из Исттауна".

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