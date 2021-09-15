"Дюна" Дени Вильнева — великое и подлое кино о политике в далеком будущем

О новом фильме Дени Вильнева в ближайшее время будет сказано много — "Дюна", еще один масштабный арт-блокбастер канадца с бюджетом в $165 млн, выходит на большие экраны 16 сентября. Она обязательно разделит зрителей: одни будут восторженно рассказывать о величественности и визуальной изысканности происходящего, другие останутся в недоумении от финала. Лента с самого начала была обречена на споры. Так происходит, когда лучший режиссер десятилетия работает над культовой научно-фантастической эпопеей.

Роман Френка Герберта экранизируют не первый раз. История "Дюны" наполнена звездными именами — Ридли Скотт, Дэвид Линч, Ханс Гигер. В какой-то момент мелькнул даже Сальвадор Дали. Но пока попытки переложить прадедушку современной фантастики на киноязык неизменно заканчивались провалом. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, удалось ли Голливуду в этот раз обуздать пустыню.

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10191 год. Известной Вселенной правит падишах-император Шаддам. Диктатор опасается, что в политическом смысле ему угрожает Дом Атрейдесов — влиятельная феодальная семья, вокруг которой готовы объединиться другие Великие Дома, один из столпов империи. Будучи мастером интриг Шаддам бьет первым и отправляет благородного герцога Лето Атрейдеса, потомка легендарного древнегреческого царя Атрея, разбираться с проблемами суровой планеты Арракис.

Здесь, в условиях неукротимой пустыни, добывают самый ценный ресурс человечества — пряность. И кто контролирует пряность, тот контролирует Вселенную. Ее используют для лечения болезней, борьбы со старостью и в качестве наркотика. Но главная ценность таинственного вещества в другом. Пряность позволяет Космической Гильдии навигаторов путешествовать по межгалактическим просторам, не сталкиваясь с астероидами, планетами и звездами.

Вот только есть проблема: Арракис находился под пятой Дома Харконненов и десятилетиями планетой управляет бессердечный барон Владимир. Истребляя местных жителей, гордых фрименов, он монополизировал добычу и продажу пряности. Заработав безумное даже по меркам империи состояние, деспот не готов расставаться с единственной во Вселенной кормушкой такого масштаба. А значит Дому Атрейдесов придется столкнуться с предательством императора Шаддама, хитростью барона Харконнена и батальонами элитной гвардии сардаукаров.

1965 год. Цельной книгой выходит "Дюна" Френка Герберта — до этого писатель два года по частям публиковал роман на страницах самого престижного фантастического журнала США Astounding Science Fiction. Очарованный книгой об освободительной борьбе кавказских горцев против Российской империи и исследованиями по контролю за передвижениями песчаных дюн Орегона, Герберт создает многослойное произведение, полное философских, экологических и религиозных размышлений.

История пустынного мира быстро становится бестселлером. Глыбы мировой фантастики Артур Кларк и Роберт Хайнлайн называют ее уникальной и убедительной. Через год книга получает две крупнейшие премии в мире фантастической литературы, а еще через пять продюсер оригинальной "Планеты обезьян" Артур Джейкобс покупает права на экранизацию.

Дальше — черная полоса. Проблемы начались, когда снимать фильм пришел психомаг и сюрреалист Алехандро Ходоровски. Чилиец, родители которого бежали из Украины, хотел сделать четырнадцатичасовой эпос с музыкой Pink Floyd, эстетикой Гигера и Сальвадором Дали в роли императора. Ничего не получилось. Спустя десятилетия кажется, что Ходоровски просто зарабатывал деньги на наивных продюсерах. Чего стоит только утвержденная им зарплата Дали — художник требовал по $100 тысяч за час работы.

После Ходоровски остался увесистый альбом раскадровок и документальный фильм, в котором режиссер радуется провалу другого короля арт-хауса — Дэвида Линча. Последний, будучи автором запутанных и причудливых фильмов, не справился с созданием блокбастера. Проигнорировав гербертову глубину, Линч зациклился над антуражем отдельных планет. Картина провалилась в прокате и была нещадно разгромлена критиками, но оставила в поп-культуре фразу "spice must flow" (пряность должна течь).

2016 год. Компания Legendary Pictures выкупает права на экранизацию "Дюны" и месяц спустя в студию на переговоры приходит Дени Вильнев. Канадец, снявший психологический детектив "Враг", криминальный триллер "Sicario" и научно-фантастическую драму "Прибытие", не раз признавался — всю карьеру он вдохновляется этой книгой. Вскоре сын писателя и автор последующих романов серии Брайан Герберт подтвердил, что Вильнев утвержден в качестве режиссера.

Работая над историей об Арракисе Вильнев выпустил завораживающий сиквел "Бегущего по лезвию" и был признан Ассоциацией кинокритиков Голливуда лучшим режиссером десятилетия. В 2018 году стал известен актерский состав (Стеллан Скарсгард, Оскар Айзер, Джейсон Мамоа, Джош Бролин, Тимоти Шаламе), а вышедший в 2020 году тизер киноведческие издания назвали сногсшибательным, захватывающим и чувственным опытом для кинозрителя.

2021 год. По дороге в кинотеатры "Дюна" ожидаемо получила свое от коронавируса. Премьеру, которая должна была состоятся на столетие Герберта, много раз откладывали. В конце концов, выход растянули на несколько недель 2021 года. Первый показ состоялся 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Потом был Международный кинофестиваль в Торонто. В кинотеатрах Бельгии и Франции зрители получили возможность увидеть ленту 15 сентября, в Украине — 16 сентября; в Турции, Канаде и США— 22 октября.

Но еще до первых результатов прокатного уик-енда и множества рецензий понятно — "Дюна" будет одним из самых ярких фильмов 2021 года. Вильнев учел ошибки предшественников и держится максимально близко к оригиналу. Он умело намекает на безжалостный джихад фрименов, во главе которого встанет главный герой, сын герцога Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе). Он будто случайно дразнит зрителя заветной мечтой имперского эколога Лиета Кайнза по превращению пустынного Арракиса в цветущий рай. Он искусно передает книжный ужас юного Пола перед перспективой превратиться в мессию для народа целой планеты.

Сценарно в фильме нет посторонних сцен. У каждого появления великого воина Дункана Айдахо (Джейсон Мамоа) своя функция, раскрывающая персонажей. У каждого разговора Пола с отцом — свое предназначение, двигающее сюжет к закономерному трагическому финалу. Герои не говорят лишних слов, на экране нет лишних кадров.

После новостей об операторе Роджере Дикинсе, который не присоединился к съемочной команде "Дюны", зрители испугались за картинку фильма. К счастью, Вильнев и оператор Грейг Фрейзер нашли общий язык: лента сохраняет мрачноватую интимность портретов и эпичную масштабность общих планов. Люди-муравьи вышколенным строем ходят по бескрайней пустыне Арракиса, вертолеты-орнитоптеры стрекозами теряются в желтой плоти Кориолисовых бурь, а монструозные города, пирамидальная архитектура которых перекочевала из "Бегущего по лезвию 2049", дисциплинированно поддерживают композицию футуристических пейзажей. О гигантских песчаных червях, выныривающих из золотых барханов, писать не стоит — на них нужно смотреть.

Вильнев строит мир, равный по логике и элегантности гербертовскому. Помогают этому собранные профессионалами графики миры: из бесконечных морей Калладана к нему вырываются звездолеты, от вотчины Харконненов Гьеди Прайм отдает чем-то загробным. Хотя спецэффекты и поражающие воображение панорамы не заслоняют актерскую игру.

Оскар Айзер, он же герцог Лето, — бородатое воплощение благородства и справедливости. Настоящий демократ и лидер, готовый бросить весь объем пряности в пасть червяку ради двадцати подданых. Трубадур и полководец Гурни Халлек (Джош Броллин) — наполненный яростью противник Харконненов и любящий учитель. Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) — одновременно и послушная сестра евгенестического ордена Бен Гессерит, и любящая мать.

Отдельно стоит сказать и о Тимоти Шаламе, который занял нишу главного подростка Голливуда. Острые скулы, томные глаза и черные кучери идеально воплотили на экране страдания Пола, которому уготовано сотрясти мир "Дюны" до основания. Он не робеет в присутствии взрослых, готов сражаться с десятком противников и не хочет убивать просто так, даже следуя обычаям своего нового племени. При этом Атрейдес младший испуган перспективой будущего и пробуждающимися в нем силами мифической сущности Квисатц Хаддерака.

В результате, зритель получит самодостаточное произведение, точно пересказывающее оригинал. Есть распространенная проблема у фильмов, которые передают истории с масштабным сеттингом — не посвященные в тему зрители часто не понимают, что происходит и о чем говорят главные герои. У "Дюны" Вильнева такой проблемы нет. Но есть другая.

Объемные философские изыски Герберта сложно втиснуть даже в раздутый до 155 минут кинохронометраж. Поэтому нужно делать или четырнадцать часов, как хотел Ходоровски, или разбивать историю на несколько частей. Вильнев пошел по второму пути. И как только зритель проникнется историей, как только почувствует жар пустыни Арракиса на своем лице, а Пол наконец встретит синеглазую Чани — разочарованно упрется в финальные титры. Такой ход мог быть оправдан, если бы вторая часть вышла весной 2022 года. Но пока режиссер даже не садился за работу над ней, а студия, чтобы дать "зеленый свет" для продолжения, будет ориентироваться на цифры HBO Max. Там картина появится только 22 октября.

Даже эта ложка дегтя не портит общего впечатления. Как и предыдущие картины Вильнева, "Дюна" — качественная и дорогая фантастика с грамотной постановкой, режиссерской работой и актерской игрой. Она уже не такая медитативная, как "Бегущий по лезвию 2049" и не такая меланхолическая, как "Прибытие". Но по масштабности и глубине не уступает пустыне Арракиса, которую большое кино, кажется, наконец обуздало.

Илья Требор, специально для Delo.ua