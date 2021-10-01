Netflix запустил украинскую локализованную версию сервиса

Американский сервис потоковой передачи видеоконтента Netflix спустя шесть лет после англоязычного запуска в Украине запустил и украиноязычную версию сайта, а также дублирование фильмов и сериалов на украинский язык. Об этом говорится в сообщении компании.

"Отныне украинские зрители смогут наслаждаться локализованным интерфейсом с известными фильмами и сериалами Netflix, которые будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и дублированы на украинском языке. Украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых Netflix доступен во всем мире", — сказано в нем.

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Среди наиболее популярных сериалов и фильмов Netflix в Украине зрители уже могут посмотреть созданный на основе комиксов супергеройский сериал "Академия "Амбрелла", костюмированный сериал "Бриджертоны", комедийно-драматический сериал "Сексуальное образование", биографическую историческую телевизионную драму "Корона", компьютерно-анимационный научно-фантастический полнометражный мультфильм для всей семьи "Митчеллы против машин" и мини-сериал "Ферзевый гамбит".

Абоненты могут смотреть кино в формате Ultra HD 4K и HDR с объемным звуком Dolby Digital Plus 5.1. По одной подписке можно создать до пяти профилей, каждому из которых алгоритмы рекомендаций будут подбирать свой развлекательный контент.

Те, кто пользуется сервисом Netflix в пути, могут загрузить большую часть каталога на мобильное устройство и просматривать контент позже, при отсутствии доступа к интернету и мобильной связи.

Кроме того, в Facebook и Instagram появились украиноязычные страницы Netflix, а на YouTube создан канал сервиса, где будут выкладываться украиноязычные трейлеры к доступным на нем фильмам.

Крупнейший в мире видеосервис с онлайн-подпиской отмечает, что на сегодня им пользуется уже 209 млн пользователей в более чем 190 странах.

Напомним, ранее Netflix открыл бесплатный доступ с более ограниченным выбором контента, доступным только на телефонах с ОС Android и пока только для жителей одной из стран Африки.