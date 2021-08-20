Бывшие сотрудники Netflix заработали на махинациях больше $3 млн. Теперь им грозит тюрьма

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила трем бывшим сотрудникам крупнейшего в мире стримингового сервиса Netflix обвинения в торговле инсайдерской информацией. По оценкам SEC, программисты и их сообщники заработали больше $3 млн, продавая конфиденциальную информацию о росте числа подписчиков Netflix.

В официальном сообщении комиссии отмечается, то обвинения относятся к периоду 2016-2017 годов, когда работавший в Netflix программист Сун Мо Цзюнь и его коллеги передавали конфиденциальную информацию о числе подписчиков брату Суна и его другу, а те использовали ее для покупки или продажи акций сервиса перед публикацией финансовой отчетности компании.

После ухода из Netflix в 2017 году Сун Мо Цзюнь вовлек в схему двух бывших коллег, которые начали снабжать его этой информацией. Свои действия они обсуждали в приложениях для обмена сообщениями с шифрованием, чтобы их не могли засечь. Схема действовала на протяжении трех лет, принеся участникам $3,1 млн прибыли.

Иск подан в федеральный суд Сиэтла. Одновременно в отношении четверых из пяти обвиняемых возбуждено уголовное дело прокуратурой Западного округа штата Вашингтон, что может закончиться приговором, предусматривающим лишение свободы.

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Напомним, аудитория стримингового сервиса Netflix в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 8,5 млн подписчиков и во всем мире достигла показателя в 203,7 млн человек. Таким образом гигант обошел все прогнозы не только по общей выручке, но и по увеличению количества пользователей.