IT и Телеком 20 минут назад

Компания Netflix начала бороться с теми, кто использует чужие данные для доступа к сервису

Тестирование новой функции по проверке учетных записей началось в марте 2021 года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Компания Netflix начала борьбу с пользователями, которые используют чужие данные для доступа к сервису.

Тестирование этой функции началось в марте 2021 года, сообщает CNN.

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Указано, что еще в 2019 году компания во время отчета перед акционерами заявила, что начнет бороться с такими "нелегальными" пользователями.

Теперь же новая функция направлена против пользователей, которые используют чужие пароли для доступа к стримингу.

В CNN это уже окрестили как "пароль папы двоюродной сестры вашего бойфренда". Другими словами — данные не близких вам людей.

Известно, что для проверки данных Netflix будет отправлять некоторым пользователям специальное уведомление: те, кто регистрировал аккаунт, получат от Netflix сообщение по номеру телефона. Этот пароль и нужно будет ввести тем, кого сервис подозревает в использовании чужих данных.

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Как отмечается, если пароль будет успешно введен — сервис продолжит нормально работать. Если нет — нужно будет зарегистрироваться заново и ввести уже свои данные.

На данный момент функция временно работает лишь в тестовом режиме на небольшой группе пользователей.

Как известно, у Netflix 200 млн пользователей по всему миру и это самый популярный стриминг на планете. Следом идет Disney+ со 100 млн.

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