Легендарная шахматистка из Грузии требует с Netflix $5 млн за клевету в "Ходе королевы"

Легендарная советская шахматистка, грузинка Нона Гаприндашвили, первая женщина, получившая звания гроссмейстера Международной шахматной федерации (1977 год), подала в суд на Netflix за клевету и сексистские заявления в сериале "Ход королевы", сообщает The New York Times.

"Ход королевы" — история про вымышленную американскую шахматистку, которую сыграла Аня Тейлор-Джой. В последней серии есть момент, когда комментатор турнира говорит: "Единственная необычная вещь в ней (Хармон) на самом деле — это её пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами". Что на самом деле не так.

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"К 1968 году, в котором разворачиваются события последнего эпизода, она соревновалась как минимум с 59 шахматистами мужского пола (28 из них одновременно в одной партии), в том числе как минимум с десятью гроссмейстерами того времени, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пауля Кереса, Бояна Кураицы, Бориса Спасского, Вишванатана Ананда и Михаила Таля. Последние трое также были чемпионами мира на протяжении своей карьеры", — сказано в иске, занимающем 25 страниц.

"Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью — раздуть драму, создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили", — делают вывод адвокаты шахматистки.

Кроме того, Нону Гаприндашвили назвали русской "хотя Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского союза, а позднее подверглись запугиванию и вторжению со стороны России", отмечено в иске.

Такая неправдивая информация возмутила Нонну Гаприндашвили, и она намерена отсудить у Netflix минимум $5 млн, а также добиться удаления из сериала слов о том, что она не играла с мужчинами.

Чем знаменит "Ход королевы" (The Queen’s Gambit)

Мини-сериал о девочке-вундеркинде, которая влюбляется в шахматы в детском приюте, а потом, вырастая, обыгрывает гроссмейстеров, и становится единственной женщиной-гроссмейстером (действие сериала, основанного на книге американского писателя Уолтера Тевиса, происходит в 60-е годы).

"Ход королевы" (The Queen’s Gambit) стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Проект занял первое место в рейтинге стримеров более чем в 60 странах.

Главную героиню Бет Хэрмон сыграла Аня Тейлор-Джой (звезда "Сплита" и "Ведьмы"). Шоураннером сериала был приглашен Скотт Фрэнк —один из самых высокооплачиваемых голливудских сценаристов, умеющий выстраивать психологические портреты героев и тончайшие комбинации отношений.

Успех сериал привел к тому, что на самом популярном в мире шахматном сервисе Chess.com появился бот Хэрмон, а шахматы окончательно признаны разновидностью esports.