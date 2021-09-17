Lifestyle 1 час назад

Легендарная шахматистка из Грузии требует с Netflix $5 млн за клевету в "Ходе королевы"

Знаменитая советская шахматистка, 80-летняя Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix за клевету и сексистские заявления в сериале "Ход королевы"

Кадр из сериала "Ход королевы" Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала "Ход королевы"

Легендарная советская шахматистка, грузинка Нона Гаприндашвили, первая женщина, получившая звания гроссмейстера Международной шахматной федерации (1977 год), подала в суд на Netflix за клевету и сексистские заявления в сериале "Ход королевы", сообщает The New York Times.

"Ход королевы" история про вымышленную американскую шахматистку, которую сыграла  Аня Тейлор-Джой. В последней серии есть момент, когда комментатор турнира говорит: "Единственная необычная вещь в ней (Хармон) на самом деле — это её пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами". Что на самом деле не так.

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"К 1968 году, в котором разворачиваются события последнего эпизода, она соревновалась как минимум с 59 шахматистами мужского пола (28 из них одновременно в одной партии), в том числе как минимум с десятью гроссмейстерами того времени, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пауля Кереса, Бояна Кураицы, Бориса Спасского, Вишванатана Ананда и Михаила Таля. Последние трое также были чемпионами мира на протяжении своей карьеры", — сказано в иске, занимающем 25 страниц.

Нона Гаприндашвили Нона Гаприндашвили играет с 28 шахматистами на сеансе одновременной игры в Дорсете в 1965 году

"Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью — раздуть драму, создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили", — делают вывод адвокаты шахматистки.

Кроме того, Нону Гаприндашвили назвали русской "хотя Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского союза, а позднее подверглись запугиванию и вторжению со стороны России", отмечено в иске.

Такая неправдивая информация возмутила Нонну Гаприндашвили, и она намерена отсудить у Netflix минимум $5 млн, а также добиться удаления из сериала слов о том, что она не играла с мужчинами.

ноннаНона Гаприндашвили. Фото: Sputnik Грузия

Чем знаменит "Ход королевы" (The Queen’s Gambit) 

Мини-сериал о девочке-вундеркинде, которая влюбляется в шахматы в детском приюте, а потом, вырастая, обыгрывает гроссмейстеров, и становится единственной женщиной-гроссмейстером (действие сериала, основанного на книге американского писателя Уолтера Тевиса, происходит в 60-е годы).

"Ход королевы" (The Queen’s Gambit) стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Проект занял первое место в рейтинге стримеров более чем в 60 странах.

Главную героиню Бет Хэрмон сыграла Аня Тейлор-Джой (звезда "Сплита" и "Ведьмы"). Шоураннером сериала был приглашен Скотт Фрэнк —один из самых высокооплачиваемых голливудских сценаристов, умеющий выстраивать психологические портреты героев и тончайшие комбинации отношений.

Успех сериал привел к тому, что на самом популярном в мире шахматном сервисе Chess.com появился бот Хэрмон, а шахматы окончательно признаны разновидностью esports.

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