"Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят миллионы и чем интересен нам

Сериал "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевий гамбит") не только установил рекорд Netflix по количеству просмотров, но и вернул в список бестселлеров вышедший 37 лет назад одноименный роман, ставший основой экранизации

Netflix сообщил, что за 28 дней с начала показа сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевий гамбит") его уже посмотрели 62 млн подписчиков, а реальная аудитория еще больше — так как одним аккаунтом может пользоваться сразу несколько человек.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Это рекорд просмотров мини-сериала на стриминге за такое короткое время.

В 92 странах сериал попал в топ-10, а в 63-х — занял первую строчку рейтинга самых популярных.

Кроме того, в список бестстейлеров The New York Times вошел роман Уолтера Тевиса The Queen's Gambit, вышедший в свет в 1983 году, по которому сняли сериал.