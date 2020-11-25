"Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят миллионы и чем интересен нам

Сериал "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевий гамбит") не только установил рекорд Netflix по количеству просмотров, но и вернул в список бестселлеров вышедший 37 лет назад одноименный роман, ставший основой экранизации
Netflix сообщил, что за 28 дней с начала показа сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевий гамбит") его уже посмотрели 62 млн подписчиков, а реальная аудитория еще больше — так как одним аккаунтом может пользоваться сразу несколько человек.
Это рекорд просмотров мини-сериала на стриминге за такое короткое время.
В 92 странах сериал попал в топ-10, а в 63-х — занял первую строчку рейтинга самых популярных.
Кроме того, в список бестстейлеров The New York Times вошел роман Уолтера Тевиса The Queen's Gambit, вышедший в свет в 1983 году, по которому сняли сериал.
- О чем сериал?
События семисерийного сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевый гамбит") происходят в 1950-х-1960-годах. Главная героиня — Бет Хармон — рано стала сиротой и оказалась в приюте, но постепенно начала проявлять талант к шахматам и со временем смогла поразить самых известных гроссмейстеров мира. Главную роль сыграла американская актриса Аня Тейлор-Джой — и, как отмечают обозреватели, именно ее убедительная игра стала одной из основ успеха, пишет ВВС.