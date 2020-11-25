Lifestyle 40 минут назад

"Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят миллионы и чем интересен нам

"Ход королевы"

Сериал "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевий гамбит") не только установил рекорд Netflix по количеству просмотров, но и вернул в список бестселлеров вышедший 37 лет назад одноименный роман, ставший основой экранизации

Netflix сообщил, что за 28 дней с начала показа сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевий гамбит") его уже посмотрели 62 млн подписчиков, а реальная аудитория еще больше — так как одним аккаунтом может пользоваться сразу несколько человек.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Это рекорд просмотров мини-сериала на стриминге за такое короткое время.

В 92 странах сериал попал в топ-10, а в 63-х —  занял первую строчку рейтинга самых популярных.

Кроме того, в список бестстейлеров The New York Times вошел роман Уолтера Тевиса  The Queen's Gambit, вышедший в свет в 1983 году, по которому сняли сериал.

  • О чем сериал?
    События семисерийного сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit, "Ферзевый гамбит") происходят в 1950-х-1960-годах. Главная героиня — Бет Хармон — рано стала сиротой и оказалась в приюте, но постепенно начала проявлять талант к шахматам и со временем смогла поразить самых известных гроссмейстеров мира. Главную роль сыграла американская актриса Аня Тейлор-Джой — и, как отмечают обозреватели, именно ее убедительная игра стала одной из основ успеха, пишет ВВС.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

С 1 января многие прекратят барахтаться: 10 факторов, влияющих на кризис на книжном рынке
С 1 января многие прекратят барахтаться: 10 факторов, влияющих на кризис на книжном рынке
Шоураннер "Козаки. Абсолютно брехлива історія" о бюджете, смехе и сюрпризах на съемках
Шоураннер "Козаки. Абсолютно брехлива історія" о бюджете, смехе и сюрпризах на съемках
Можно любить или не любить самопробы, но они с нами надолго — Ольга Сторожук, "СуперКопы"
Можно любить или не любить самопробы, но они с нами надолго — Ольга Сторожук, "СуперКопы"
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

  3. Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

  4. Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной

  5. НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...