Шоуранер "Козаки. Абсолютно брехлива історія" о бюджете, роли смеха и сюрпризах на съемках

На телеканале ICTV стартовала премьера 12-серийной приключенческой комедии "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Проект, с бюджетом в 33 млн грн, профинансировали ICTV и Министерство культуры — более 16 млн грн каждый.

События сериала "Козаки. Абсолютно брехлива історія" происходят в XVI веке, на Запорожской Сечи. "Это свежий взгляд на эпоху казачества, с любовью и гордостью, без шароварщины, где на первом плане — лихая, открытая казацкая душа, а отношения — такие себе украинские "Пираты Карибского моря", — так комментирует проект Ирина Храновская, главный продюсер сериального направления ICTV.

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Съемками занималась студия IQ Production. Режиссером-постановщиком стал Александр Березань, оператором — Сергей Ревуцкий, а в арт-группу вошли известные профессионалы — художник-постановщик Александр Батенев, художник по костюмам Антонина Белинская, художник по гриму Лилиана Хома. Главные роли исполнили Юрий Дяк, Андрей Исаенко и Мила Сивацкая. А также в проекте участвует группа Kozak System.

О том, чем необычен этот сериал и что оказалось самым сложным во время съемок, Delo.ua расспросили креативного продюсера Олега Зборовского.

Олег, как все начиналось? Почему казаки и почему комедия?

Я сам из Запорожской области, из Бердянска. В детстве бывал на Хортице, и даже тот казачий театр, что там видел, конкретно отличался от той шароварной модели "козака з вусами" в красных шароварах и с пузиком: "Жінко, а налий мені борщу".

Потому и родилась идея сделать что-то не псевдо-патриотичное, не шароварное, а дать людям надежду, что мы все-таки центр Европы, и не надо "плакать в калине", а надо все брать в свои руки и рулить. Показать, что были непростые времена, но люди жили с улыбкой. Что проблемы становятся проблемами тогда, когда мы смотрим на них, как на проблемы. А если реагировать на них, как на вызовы, то это превращается в приключение.

Мы хотели добиться от зрителя трех эмоций: радости, беззаботности и гордости за свою нацию.

Пришли на ICTV с синопсисом, и в итоге "Казакам" дали ход. А на конкурс Министерства культуры подали заявку, когда уже был написан сценарий и стало ясно, что проект выливается не в заурядный такой ситкомчик, а в медийный проект, на который нужно дополнительное финансирование. Выиграли и получили 16 миллионов из 32-х необходимых для съемок.

Что такого необычного в вашем сериале?

Мы хотели сломать стереотипы, которые навязаны, как мне кажется, советской властью: что среди украинцев нет авантюристов и умных людей, хотя мы всегда такими и были. Но, в то же время, мы старались, чтобы это не выглядело как пропаганда и конъюнктура.

Нужно было найти уникальный жанр. От драмы мы сразу же отказались. Драм в нашей жизни и так хватает. А мы хотели подарить людям радостные эмоции, развеселить их. В принципе, смех побеждает все.

В итоге получилась приключенческая комедия с элементами мелодрамы — я бы так назвал. В таком жанре в Украине, по-моему, еще никто не работал. Сценарий мы писали с привлечением редактора из Sony Pictures и летали к нему в Лос-Анджелес на редактуру сценария.

При этом, сериал еще и исторический.

Но уже сразу в названии зрителя предупреждают, что это "абсолютно брехлива історія". Как так?

Хочу сразу сделать акцент, что мы сохранили, опираясь на историческую литературу и рассказы историков, достоверность в костюмах, быте и еде, оружии и стиле фехтования, показали реальные боевые стратегии казаков. Но события, которые происходят в сериале, к реальным историческим событиям не имеют никакого отношения.

В наше время, когда все меряются патриотизмом, люди очень яро реагируют на исторические факты. Поэтому было принято решение, чтобы зритель не искал в сериале "правду-неправду", создать вымышленный мир. То есть все события и персонажи придуманы нами.

Но в сериале есть, например, сцена испытания прототипа летального аппарата, созданного турецким ученым в конце XVI века. Это достоверный факт, известно, что он перелетел на своем аппарате Босфор.

Что оказалось самой затратной частью?

А в этом проекте нет ничего дешевого. Он настолько выношен и любим всеми, кто им занимался… Думаю, что таких дорогих сериалов у нас давно не было. Так как в сериале очень много трюков, в частности, конных — то колоссально дорого обошлась каскадерская составляющая.

Сколько времени потратили на съемки? Где снимали сериал? И что было самое сложное в процессе съемок?

Сняли за 80 смен. Часть съемок в Сечи, которая в сериале называется Южная, проходила в Киеве на декорациях Film.UA, а 90% всех массовых сцен —на Хортице в Запорожье. В естественном ландшафте. У нас были варианты сделать дешевле, но мы не согласились. Принципиально хотели снимать на родине казачества. К сожалению, не сохранились чертежи укреплений на острове, поэтому их воссоздавали наши художники-постановщики.

Съемки там проходили месяц. И это был глобальный переезд, поскольку нужно было везти огромное количество реквизита. У каждого героя был свой конь — настолько прорабатывали каждого персонажа. И, соответственно, конь должен переезжать с локации на локацию. Вобщем, это отдельная история...

Когда мы приехали в Запорожье, то узнали, что нам запрещено привозить на Хортицу лошадей наших героев — это было связано с какой-то эпидемией у домашних животных там. И буквально за неделю Олег Юрчишин, глава наших конных каскадеров, нашел коней, которые были на Хортице у его старых друзей-казаков, и мы их красили специальной краской, чтобы они совпадали с окрасом наших заявленных коней.

Сложных моментов хватало. У нас было около десятка ночных съемок. А поскольку наша история не про современность, то и никаких источников света, кроме костров, свечей и факелов быть не могло. Иногда приходилось нужного человека на площадке искать со вспышкой на телефоне.

Никогда раньше не сталкивался с таким количеством животных на съемочной площадке. У нас было по шесть-десять коней в кадре. Я раньше думал, что если поставить коня, то он будет стоять смирно. Но не тут-то было. Даже если ты сидишь верхом, конь все время движется. На монтаже с этим возникает много сложностей.

Но у нас были не только кони, но и собаки, козы. Купили бычка Симона. С нами он дебютировал в кино и можно сказать, обрел вторую жизнь. Если бы не мы, его бы сдали на бойню. Он не боится выстрелов из пушки, скачущих мимо лошадей. Мы его не дрессировали, он в кадре появляется в простых сценах: когда писали сценарий, специально не продумывали сложных сцен с ним. А сейчас Симон уже стал кинозвездой — снялся в нескольких проектах после нашего.

А с реквизитом дольше всего мы утверждали довбню — большую дубину для персонажа Тараса. Ее пришлось переделывали раза четыре. Думаю, за это ребята меня ненавидят. В обязанности креативного продюсера входит утверждение реквизита, а я хотел, чтобы все было безупречно.

Сколько актеров участвовало в съемочной группе? А сколько нужно было людей на съемки массовых сцен? Думаю, с массовкой проблем не было?

В сериале снимались 20 ключевых актеров, а всего участвовало около 200 человек, если считать вместе с массовкой. Хотя на Хортице были сцены, где и больше людей было задействовано.

Слух о том, что на Хортице снимают сериал о казаках, очень быстро разлетелся среди местных жителей, и многие хотели поучаствовать. Нам звонили и спрашивали: "Можно мы придем на съемки, у нас даже костюмы есть". Приходили люди разных профессий: экскурсоводы с Хортицы, полицейские, музыканты. Приезжали из Бердянска. В последний съемочный день актеры массовых сцен вручили нам подарок — флаг Запорожской области, на котором изображен казак, со своими автографами и пожеланиями.

Что для вас будет показателем успеха проекта, кроме, конечно, рейтингов?

Я люблю смотреть фильмы, которые так захватывают тебя, что ты забываешь обо всем. Выпадаешь из бытовухи, серости. Цель, которой мы хотим достичь, — чтобы человек на 45 минут сел, отдохнул, улыбнулся и был бы горд, что он — украинец.