На ICTV стартовала премьера сериала-боевика "Доброволец", снятого режиссером "Киборгов"

Жанр "Добровольца" — нового мини-сериала из 6 эпизодов, который с 29 сентября идет на ICTV, его создатели определяют как детективный боевик. Что само по себе редкость на украинском телевидении. Еще большая редкость - в жанре боевика сняли историю о патриоте, добровольце, вернувшемся с войны на Донбассе, где он командовал разведротой. О ветеране, переживающем пост-травматический синдром после того, как во время боевого задания из всей команды выжил он один.

Дмитрий с трудом адаптируется к мирной жизни, а узнав, что в Киеве готовится теракт, собирает команду добровольцев, чтобы предотвратить его, поймав организаторов.

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Режиссером "Добровольца" стал Ахтем Сеитаблаев. До этого он снимал драмы. Самый известный его фильм "Киборги" - о защитниках Донецкого аэропорта, в прошлом году резонансно прошла в прокате снятая им историческая драма "Захар Беркут", а также драма "Додому", где он сыграл одного из главных героев (фильм о вечной проблеме "отцы-дети" в ситуации российской аннексии Крыма). Режиссерский дебют Ахтема фильма "Хайтарма ( 2013 год) также рассказывал историю о крымских татарах, трагическую историю их депортации, а затем эту тему он продолжил в "Чужой молитве" - драматической истории о крымской татарке, спасавшей еврейских детей во время фашисткой оккупации Крыма в годы Второй мировой войны.

Работа в качестве режиссера в сериальном боевике для Ахтема новый опыт. И, по его словам, взялся он за режиссуру "Добровольца" из-за актуальности темы.

"Это художественная история, канвой для которой стали страшные реалии нашего времени. Как много есть самоубийств после войны, как много, к сожалению, есть людей, пораженных посттравматическим синдромом, как много боли возникает здесь, в мирной жизни. И мы не должны это замалчивать. Об этом надо говорить, чтобы совместно найти ту форму взаимоотношений, чтобы люди, которые возвращаются с фронта, чувствовали тепло и внимание. Одни из первых среди украинских кинематографистов мы решили "поговорить" со зрителем на эти серьезные темы, потому что это самое малое, что мы можем сделать для наших защитников", — отметил он.

Главного героя "Добровольца" Дмитрия сыграл актер Олег Шульга, участник АТО 2014-2015 годов, известный по главной роли в фильме "Позывной "Бандерас" и "Червоний". А злодея по прозвищу Скиф - актер и музыкант Роман Мацюта, известный по сериалам "Ментовские войны", "Нюхач-2", "Пес". Также в сериале снялись Александр Пожарский, Олег Волощенко, Андрей Мостренко, Денис Гранчак, Мария Пашкурова, Ольга Олексий.

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По словам оператора Алексея Ламаха ("Контакт", "Вiддана"), благодаря многокамерной съемке сериал получится очень динамичным, в нем много зрелищных боев, взрывов и опасных трюков.

Сценарий написалаи Анатолий Карлюга и Юлия Чернявская. А продюсерами "Добрвольца" стали Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк, чья продакшин студия "В.И.К." занималась производством сериала. Для самого Игоря Кондратюка, известного успешными шоу-проектами, это был продюсерский дебют в сериалах.

В проект "Добровольцы" есть социальная составляющая, которая реализована благодаря участию общественной организации Veteran Hub. Организация открыла горячую линию поддержки для защитников Украины и их семей — 067 348 28 68. Этот номер показывается на экране во время эфира "Добровольцев". Позвонившие по нему могут получить бесплатную консультацию психолога или юриста, обратиться за помощью по трудоустройству или по каким-либо другим вопросам.

Первая сериала сериала "Доброволец" выложена на youtube-канале ICTV.