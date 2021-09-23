Netflix запускает бесплатный доступ. Кто сможет воспользоваться

Стриминговый сервис Netflix запускает полностью бесплатный план потоковой передачи с более ограниченным выбором контента, доступным только на телефонах Android.

Пока эта функция доступна только в африканской Кении, сообщили Variety.

Стриминговая компания надеется, что, предлагая 100%-ный уровень бесплатного пользования, который включает около четверти контента, доступного в ее планах платной потоковой передачи в Кении, больше людей опробуют эту услугу и в конечном итоге подпишутся.

"Если вы никогда раньше не смотрели Netflix — а многие люди в Кении не смотрели, — это отличный способ испытать наши услуги", — написала в блоге Кэти Конк, директор по инновационным продуктам Netflix.

"А если вам нравится то, что вы видите, вы можете легко перейти на один из наших платных планов, чтобы вы могли наслаждаться нашим полным каталогом на своем телевизоре или ноутбуке", — добавила она.

Известно, что бесплатный план в Кении позволяет людям подписаться на доступ к Netflix без рекламы на мобильных телефонах Android. При этом в дополнение к усеченному списку контента бесплатный уровень не позволяет пользователям загружать контент для просмотра в автономном режиме и транслировать его на подключенные телевизоры.

Указано, что когда кенийцы подписываются на бесплатный план, платежная информация не требуется. Пользователям нужно только ввести адрес электронной почты, подтвердить, что им исполнилось 18 лет, и создать пароль.

"Затем вы можете расслабиться и смотреть многие из самых популярных сериалов и фильмов Netflix, а также пользоваться нашими персональными рекомендациями, родительским контролем и профилями (включая детей)", — отметила Конк.

Представительница Netflix заявила, что компания искала новый способ дать кенийцам возможность опробовать сервис. В прошлом стриминг предлагал бесплатные пробные версии и возможность бесплатно выбирать оригинальный контент Netflix на разных рынках.

По словам Конк, бесплатный план Netflix впервые запускается в Кении, чтобы компания могла опробовать этот подход и собрать информацию о том, насколько эффективно он привлекает платных подписчиков.

Ранее легендарная советская шахматистка, грузинка Нона Гаприндашвили, первая женщина, получившая звание гроссмейстера Международной шахматной федерации (1977 год), подала в суд на Netflix за клевету и сексистские заявления в сериале "Ход королевы".

Напомним, аудитория стримингового сервиса Netflix в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 8,5 млн подписчиков и во всем мире достигла показателя в 203,7 млн человек. Таким образом гигант обошел все прогнозы не только по общей выручке, но и по увеличению количества пользователей.