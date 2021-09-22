Больше 80% подписчиков стриминговых платформ считают эти сервисы слишком дорогими, — опрос

Пользователи стриминговых сервисов из США и Европы устали от большого количества видеоплатформ и готовы остановиться на чем-то одном.

Об этом свидетельствует опрос Whip Media, в котором приняли участие почти четыре тысячи зрителей сервисов по подписке.

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В исследовании отмечается, что рост и распространение сервисов SVoD — наиболее преобразующая тенденция в сфере медиа и развлечений за последние годы. SVoD изменил то, как люди потребляют и покупают контент, а также то, как студии и продюсеры стремятся его монетизировать.

Кроме того, он продолжает заставлять рекламодателей искать способы охвата зрителей, которые отказались от линейных каналов. В результате потоковое видео привело к изменениям в организации и оценке медиакомпаний, а также стимулировало их слияние и поглощение.

При этом в среднем респонденты опроса оказались подписаны на 4,7 услуги, планируя в будущем добавить только одну. Из них 70% считают, что на рынке слишком много услуг по подписке, и 85% считают, что они становятся слишком дорогими. В прошлом году от услуг потокового видео отказались 32%. Самый высокий уровень отказов (по крайней мере 6%) у Disney +, Netflix и Apple TV+. Отмечается также, что 60% потребителей предпочитают платить за услуги без рекламы.

Самой "незаменимой платформой" респонденты назвали Netflix — 41% на вопрос, могут ли они сохранить только один сервис, выбрали именно этот SvoD. Дальше идет Hulu (21%), HBO Max (13%), Disney + (9%) и Amazon (6%). При этом в рейтинге удовлетворенности первое место занимает HBO Max. Из всех крупнейших сервисов AppleTV+ находится в наиболее нестабильном положении — им потребители удовлетворены меньше всего и с меньшей вероятностью сохранят.

Напомним, легендарная советская шахматистка, грузинка Нона Гаприндашвили, первая женщина, получившая звание гроссмейстера Международной шахматной федерации (1977 год), подала в суд на Netflix за клевету и сексистские заявления в сериале "Ход королевы".