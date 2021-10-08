Глобализация, экология и мировое противостояние: о чем говорили на КМЭФ

Глобальная цифровизация порождает новое мировоззрение. И чем активнее она происходит, тем больше в обществе растет страх и неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому политикам и бизнесу необходимо находить новые решения, чтобы уменьшить негативное влияние цифровизации на мир. Об этом и том, что придет на смену могуществу национальных государств, рассказали спикеры Киевского международного экономического форума в ходе панельной дискуссии "Экономика ХХI века: эпоха перемен и возможностей".

Delo.ua приводит главное об изменениях потребительских предпочтений из-за пандемии, о развитии технологических компаний и экологической проблеме, которая сейчас является одной из самых насущных тем.

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Изменения привычек

В последние годы люди все больше отказываются от наличных денег, а приход пандемии ускорил процесс массового перехода на пользование банковскими картами. Исполнительный вице-председатель Mastercard Энн Кернс отметила, что за 10 месяцев пандемии в привычках людей произошло больше изменений, чем за последние 10 лет. По ее словам, люди начали чаще платить банковскими картами, тратить деньги локально, то есть недалеко от дома. А еще экономить их, особенно на путешествиях.

Энн Кернс подчеркнула, что пандемия ускорила развитие цифровых валют и диджитализацию. С этим согласился вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который отметил роль глобализации и развития технологических компаний. Например, глобальными стали Uber и AirbnB, поскольку начали активно трансформировать свои процессы. По его словам, Украина пошла по такому же пути, так как раньше в стране годами выстраивались политические процессы, а сейчас активно происходит процесс оцифровки государства.

При этом основатель и президент Всемирного Института Будущего Чандран Наир с важностью глобальной цифровизации не согласен. По его мнению, в первую очередь государства должны снизить потребление ресурсов, чтобы не усиливать кризис, с которым столкнулся весь мир. Он убежден, что для начала следует озаботиться ликвидацией бедности в ряде стран, а не думать о том, как быстрее диджитализировать мир.

Проблемы с экологией

Мир столкнулся с экологической проблемой, поэтому государствам и бизнесу нужно объединить свои усилия, чтобы сделать промышленность более экологичной. Основательница и руководитель Польской конфедерации частных работодателей Хенрика Бохняш привела в пример Польшу, которая начала закрывать свои шахты в Катовице и Гданьске при том, что Польша на 80% зависима от угольной энергетики. Но процесс закрытия шахт уже запущен, и рабочим придется с этим смириться, а государству найти альтернативные источники энергии. При этом Бохняш уверена, что даже переход европейских стран на зеленую энергетику глобальную проблему экологии решить не сможет.

По словам основателя и президента Всемирного Института Будущего Чандран Наира, бедные страны Африки и Азии, где не предпринимают никаких мер по защите окружающей среды, усилиями одной Европы не могут быть спасены. Например, если в Китае закрыть большую часть шахт, миллионы людей потеряют работу. Кроме того, невозможно заставить миллионы жителей Китая отказаться от транспорта на топливе.

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Поэтому на мировом уровне тема экологии в последнее время обсуждается часто, чтобы совместными усилиями стран прийти к решению, которое сможет сберечь окружающую среду и избежать экологической катастрофы.

Экономика и мировое противостояние

Процессы глобализации сегодня меняются, поэтому каждому государству нужно понять свои сильные стороны, чтобы развивать именно их. Спикеры единогласны в том, что нужно отходить от тенденции, когда успешность государства измеряется уровнем ВВП, и оценивать другие метрики. Ведь в мире есть страны с низким ВВП, но они делают прорывы в технологиях и науке.

К примеру, Чандран Наир убежден, что Азия не сможет жить так, как США или Европа, поскольку в Азии живет слишком много людей и они должны жить по-своему, а не строить либеральную экономику. Поэтому сейчас происходит напряжение между большими государствами и Китаем, так как первые пытаются диктовать свои правила.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua