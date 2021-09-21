ЕС будет штрафовать Польшу на €500 тысяч из-за работы шахты "Туров"

Евросоюз обязал Польшу приостановить работу шахты "Туров" и ежегодно выплачивать штраф в размере €500 тысяч, пока не прекратится добыча угля.



Об этом говорится на сайте суда.

По мнению евросуда, этот шаг необходим, чтобы заставить Польшу следовать решению ЕС и приостановить работу шахты.

Против рудника выступила соседняя Чехия, которая заявляет об экологическом вреде от него. Конфликт между Польшей и Чехией из-за работы шахты длится около двух лет.

Министерство окружающей среды республики в конце марта 2020-го продлило концессию на добычу бурого угля на "Турове" на шесть лет (договор истекал в апреле 2020 года). В конце апреля 2021-го министр окружающей среды Польши Михал Куртыка продлил лицензию на добычу оператору рудника до 2044 года.

Комиссия вынесла заключение, в котором критиковала Польшу за несколько нарушений законодательства ЕС. В частности, Комиссия посчитала, что, приняв разрешение на шестилетнее продление на добычу бурого угля без проведения экологических оценок, Польша нарушила Директиву об оценке воздействия определенных государственных и частных проектов на окружающую среду.

Напомним, что в Украине для прохождения зимы нужно импортировать 3,5 млн тонн угля.