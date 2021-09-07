В "ЛНР" произошла серьезная авария на шахте: погибло 9 горняков, еще 19 в больнице

Девять человек погибли 6 сентября в результате обрыва троса площадки, производившей спуск на рабочие места горняков шахты "Красный партизан" в Вознесеновке (Червонопартизанске) на не подконтрольной Украине территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении так называемого "Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики".

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Отмечается, что сотрудники горноспасательных подразделений данной структуры были сразу направлены в шахту по стволу №3 для поиска пострадавших и вывода их на поверхность.

Производились работы по оказанию помощи 19 травмированным и их эвакуация. После этого шахтеры были доставлены в травматологическое отделение центральной горбольницы Должанска (Свердловска). Девятерых погибших горняков подняли на поверхность шахты и передали сотрудникам "Министерства внутренних дел ЛНР".

"Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии. Руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам. Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких", — говорится в сообщении.

Во вторник, 7 сентября, в 5:00 спасателям была дана команда покинуть место происшествия в связи с окончанием аварийно-спасательных работ.

Напомним также, что 31 июля произошел взрыв на шахтоуправлении "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная №1") в поселке Удачное Донецкой области, в результате чего впоследствии скончались шесть человек.

Отметим также, что 27 июля на шахте "Новодружеская" (подразделение компании "Лисичанскуголь") в Новодружеске Луганской области во время уборки породы произошел обвал бетонной плиты с кровли, в результате которого погиб проходчик.