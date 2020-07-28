Происшествия 1 час назад

На шахте в Луганской области погиб проходчик

Погибшему был 41 год, у него остались двое детей (16 и 11 лет)

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

27 июля около 15:50 на шахте "Новодружеская" (обособленное подразделение ОАО "Лисичанскуголь") в городе Новодружеске во время уборки породы произошел обвал бетонной плиты с кровли, в результате которого погиб проходчик.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Этот факт квалифицирован по части 2 статьи 272 УК Украины ("Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека").

На место происшествия выезжали руководство прокуратуры Луганской области, руководители местной прокуратуры и полиции, следственные подразделения.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, погибшему был 41 год, у него остались двое детей (16 и 11 лет).

Напомним, 25 апреля 2019 года на оккупированной территории Луганской области на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошел обвал породы. Предварительная причина аварии — взрыв метана. Под землей оказались 17 человек.

Вскоре к месту происшествия по просьбе оккупационной администрации прибыли российские спасатели. Позже ОБСЕ сообщала, что зафиксировала въезд в Украину из России трех автомобилей с надписью "МЧС России".

 

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