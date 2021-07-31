Происшествия 40 минут назад

На шахте в Донецкой области прогремел взрыв, тяжело травмированы 10 горняков

Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

31 июля в 6:10 в Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступило сообщение о взрыве на шахте Шахтоуправление "Покровское", которая расположена в пгт Удачное Покровского района (Донецкая область).

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

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По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых госпитализировали в Центральную районную больницу города Покровск (бывший Красноармейск).

Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

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На месте происшествия работает Первое отделение военизированного горно-спасательного отряда (шесть человек и одна единица техники).

Ранее сообщалось, что 27 июля около 15:50 на шахте "Новодружеская" (обособленное подразделение ОАО "Лисичанскуголь") в городе Новодружеске во время уборки породы произошел обвал бетонной плиты с кровли, в результате которого погиб проходчик.

Напомним, 25 апреля 2019 года на оккупированной территории Луганской области на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошел обвал породы. Предварительная причина аварии — взрыв метана. Под землей оказались 17 человек.

Источник фото: Depositphotos

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