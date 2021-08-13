ДТЭК докупила в Польше 320 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

Компания "ДТЭК Энерго" подписала соглашение на поставку 320 тысяч тонн энергетического угля из Польши. Как сообщает украинская энергокомпания, контракт на импорт топлива с угледобывающим предприятием Bogdanka предусматривает поставку угля с августа нынешнего года по январь 2022 года включительно.

Уголь пойдет на нужды компании "ДТЭК Западэнерго", чьи теплоэлектростанции находятся недалеко от границы с Польшей. Отгрузка первой партии продукции ожидается уже на следующей неделе.

В ДТЭК отмечают, что обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, позволившей достигнуть экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки энергогенерирующих предприятий к осенне-зимнему периоду.

"ДТЭК Энерго" всегда действует в интересах Украины, поэтому для нас крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом и с теплом. Один из ее важных элементов — своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение на складах ТЭС необходимого количества топлива для бесперебойной работы генерации и маневренных мощностей в целом", — отметил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Он подчеркнул, что импорт угля является крайней и временной мерой для поддержания стабильной работы энергосистемы.

"Украинский уголь является нашим ключевым приоритетом, но из-за повышенной нагрузки на наши ТЭС в июле мы вынуждены искать дополнительные источники топлива", — указал Салеев.

Отмечается, что в январе-июле шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 10 млн тонн газового угля. Кроме того, за аналогичный период компания отгрузила на государственные ТЭС более 318 тысяч тонн собственного угля.

По состоянию на 12 августа на складах ее ТЭС находится около 480 тысяч тонн угля, и их запасы пополняются на ежедневной основе. Кроме добычи украинского угля и импорта из Польши "ДТЭК Энерго" импортирует его из Казахстана, а также прорабатывает вопрос поставки топлива с поставщиками из США.

Отмечается, что в июле энергоблоки государственной и частной генераций были вынуждены остановить свою работу из-за недостатка топлива, аномально низких тарифов и ремонтной кампании.

В то же время ТЭС "ДТЭК Энерго" в июле почти вдвое увеличили среднесуточный объем отпуска электроэнергии по сравнению с июнем и выработали 2,3 млрд кВт⋅ч электроэнергии по самому низкому тарифу. Для этих целей было использовано более 1,2 млн тонн угля. При этом в компании сетуют на то, что цена электроэнергии не покрывала даже себестоимость топлива.

Напомним при этом, что компания "Д.Трейдинг", входящая в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова, в 2020 году нарастила прибыль в 34 раза.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!