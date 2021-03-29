Трейдинговая "дочка" ДТЭК в 2020 году нарастила прибыль в 34 раза

Компания "Д.Трейдинг", входящая в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова, в 2020 году получила 1,6 млрд грн чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем за предыдущий год. Об этом свидетельствует финансовая отчетность трейдерской "дочки" ДТЭК, сообщает Liga.net.

Согласно документу, выручка "Д.Трейдинг" за прошлый год составила 63,3 млрд грн, что 1,5 раза больше, чем годом ранее — 40,65 млрд грн.

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Финансовый результат компании до налогообложения составил 2,2 млрд грн. Этот показатель по сравнению с результатом 2019 года увеличился в 38 раз.

В самой ДТЭК поясняют, что ее дочерней структуре удалось нарастить прибыль в 2020 году благодаря двум факторам: росту в 4,8 раза объемов продажи газа и "незначительному росту продаж электроэнергии".

Насколько именно "Д.Трейдинг" увеличил продажи электроэнергии, в ДТЭК не уточняют, но говорят, что маржинальность сделок компании на рынке электроэнергии была низкой.

"Показатель чистой прибыли определен высокой деловой активностью "Д.Трейдинг" не только на отечественном, но и на европейском рынке. При этом маржинальность "Д.Трейдинг" по результатам 2020 года составила 2,5%, что соответствует европейскому уровню трейдерской маржи", — заявили в компании.

"Д.Трейдинг" была создана в январе 2019 года. Компания занимается торговлей электроэнергией, углем и газом в Украине, Венгрии, Словакии, Румынии, Польше и Молдове.

Отметим также, что Первый украинский международный банк Ахметова в 2020 году получил 2,6 млрд чистой прибыли, из чего половина пойдет самому акционеру в виде дивидендов.