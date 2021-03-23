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Банки 3 часа назад

Ахметов решил выплатить себе 1,3 млрд грн дивидендов ПУМБа за 2020 год

Вторая половина прибыли 7-го по величине украинского банка за 2020 год пойдет на увеличение его резервов

Ринат Ахметов. Фото: скриншот интервью каналу "Футбол 1" Ринат Ахметов. Фото: скриншот интервью каналу "Футбол 1"
Ринат Ахметов. Фото: скриншот интервью каналу "Футбол 1"

Первый украинский международный банк (Киев) на выплату дивидендов направит 1,304 млрд грн, что составляет половину чистой прибыли, полученной в 2020 году (2,608 млрд грн).

Как говорится в сообщении финучреждения, вторая половина прибыли пойдет на увеличение резервного фонда банка. Соответствующее решение приняли его акционеры на годовом общем собрании 22 марта.

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Отмечается, что в 2020 году ПУМБ сохранил доходность на уровне прошлого года, заработав 2,6 млрд грн. Ликвидность банка и достаточность капитала (19,5%) ныне почти вдвое превышают нормативы, установленные Нацбанком.

Операционный доход банка в минувшем году вырос на 7,7% до 7,82 млрд грн. Чистый процентный доход до вычета средств на создание резервов увеличился на 29,4% до 6,84 млрд грн при снижении чистого комиссионного дохода на 4% до 1,67 млрд грн.

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Собственный капитал банка составлял на начало этого года 9,68 млрд грн, активы — 75,26 млрд грн, средства клиентов — 57,51 млрд грн.

ПУМБ отмечает, что качество его кредитного портфеля остается на высоком уровне и по результатам 2020 года доля проблемных активов в общих активах и финансовых обязательствах снизилась с 10,2% до 4,9%, а на 1 марта 2021 года — до 4,4%, тогда как по всей банковской системе этот показатель в начале года составлял 16,1%.

Из расчета на одну акцию дивиденды будут выплачены в размере 91,04 грн. С учетом выплаты дивидендов, достаточность капитала составляла бы 16,8%, а благодаря направлению 50% прибыли на увеличение резервного фонда показатель основного капитала улучшится до 15,7% при нормативе не менее 7%.

ПУМБ основан в 1991 году. 99,9% его владеет Ринат Ахметов. По данным НБУ, на 1 января по размеру общих активов ПУМБ с 80,87 млрд грн занимал 7-е место среди 73 действовавших в стране банков.

Напомним также, что в сентябре 2020 года ПУМБ отсудил у "Укрзализныци" 22 млн долларов.

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