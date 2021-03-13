Forbes обновил список богатейших украинцев: Новинский теперь миллиардер, а Косюк нет

Журнал Forbes Украина обновил рейтинг украинских миллиардеров.

Если верить изданию, то состояния большинства богачей Украины выросли, сообщает Forbes.

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"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы — исторические максимумы", — говорится в сообщении.

По прежнему самым богатым украинцем считается Ринат Ахметов, состояние которого выросло до $7,6 млрд.

Активы Ахметова:

- "Метинвест" — $3,3 млрд;

- ДТЭК — $2,1 млрд;

- недвижимость — $0,7 млрд;

- ПУМБ — $0,3 млрд;

- "Лемтранс" — $0,3 млрд;

- другие активы — $0,9 млрд.

На втором месте украинских богачей находится Виктор Пинчук. Его состояние выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Активы Пинчука:

- недвижимость — $0,8 млрд;

- денежные средства — $0,7 млрд;

- Interpipe — $0,5 млрд;

- другие активы — $0,5 млрд.

Константин Жеваго сейчас находится на 3 месте в списке самых богатых украинцев. Его состояние выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,1 млрд.

Активы Жеваго:

- Ferrexpo — $1,4 млрд;

- Arterium — $0,3 млрд;

- денежные средства — $0,3 млрд;

- другие активы — $0,1 млрд.

Далее в рейтинге богачей — Игорь Коломойский. Состояние олигарха выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes оценивал его в $1 млрд.

Активы Коломойского:

- нефтегазовые активы — $0,7 млрд;

- металлургические активы — $0,4 млрд;

- денежные средства — $0,2 млрд;

- недвижимость — $0,1 млрд;

- "Днепроазот" — $0,1 млрд;

- медиа — $0,1 млрд;

- другие активы — $0,2 млрд.

В пятерку богатейших людей в Украине попал Геннадий Боголюбов. Его состояние выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 года оно оценивалось в $1,2 млрд.

Активы Боголюбова:

- нефтегазовые активы — $0,7 млрд;

- денежные средства — $0,5 млрд;

- другие активы — $0,5 млрд.

Пятый президент Петр Порошенко опустился на 6 место рейтинга богачей. При этом состояние политика выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes оценивал его в $1,4 млрд.

Активы Порошенко:

- Roshen — $1,1 млрд;

- денежные средства — $0,2 млрд;

- "Укрпроминвест-Агро" — $0,1 млрд;

- другие активы — $0,2 млрд.

Замыкает список долларовых миллиардеров Вадим Новинский. Состояние олигарха оценивается в $1,4 млрд. В июне 2020 года оно составляло $810 млн.

Активы Новинского:

- "Метинвест" — $1,1 млрд;

- денежные средства — $0,1 млрд;

- Enwell Energy — $0,1 млрд;

- другие активы — $0,1 млрд.

В свою очередь бизнесмен Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива — МХП.

Ранее сообщалось, что состояние основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки выросло на рекордную сумму — $25 млрд.