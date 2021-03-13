Forbes обновил список богатейших украинцев: Новинский теперь миллиардер, а Косюк нет

Журнал Forbes Украина обновил рейтинг украинских миллиардеров.
Если верить изданию, то состояния большинства богачей Украины выросли, сообщает Forbes.
"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы — исторические максимумы", — говорится в сообщении.
По прежнему самым богатым украинцем считается Ринат Ахметов, состояние которого выросло до $7,6 млрд.
Активы Ахметова:
- "Метинвест" — $3,3 млрд;
- ДТЭК — $2,1 млрд;
- недвижимость — $0,7 млрд;
- ПУМБ — $0,3 млрд;
- "Лемтранс" — $0,3 млрд;
- другие активы — $0,9 млрд.
На втором месте украинских богачей находится Виктор Пинчук. Его состояние выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.
Активы Пинчука:
- недвижимость — $0,8 млрд;
- денежные средства — $0,7 млрд;
- Interpipe — $0,5 млрд;
- другие активы — $0,5 млрд.
Константин Жеваго сейчас находится на 3 месте в списке самых богатых украинцев. Его состояние выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,1 млрд.
Активы Жеваго:
- Ferrexpo — $1,4 млрд;
- Arterium — $0,3 млрд;
- денежные средства — $0,3 млрд;
- другие активы — $0,1 млрд.
Далее в рейтинге богачей — Игорь Коломойский. Состояние олигарха выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes оценивал его в $1 млрд.
Активы Коломойского:
- нефтегазовые активы — $0,7 млрд;
- металлургические активы — $0,4 млрд;
- денежные средства — $0,2 млрд;
- недвижимость — $0,1 млрд;
- "Днепроазот" — $0,1 млрд;
- медиа — $0,1 млрд;
- другие активы — $0,2 млрд.
В пятерку богатейших людей в Украине попал Геннадий Боголюбов. Его состояние выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 года оно оценивалось в $1,2 млрд.
Активы Боголюбова:
- нефтегазовые активы — $0,7 млрд;
- денежные средства — $0,5 млрд;
- другие активы — $0,5 млрд.
Пятый президент Петр Порошенко опустился на 6 место рейтинга богачей. При этом состояние политика выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes оценивал его в $1,4 млрд.
Активы Порошенко:
- Roshen — $1,1 млрд;
- денежные средства — $0,2 млрд;
- "Укрпроминвест-Агро" — $0,1 млрд;
- другие активы — $0,2 млрд.
Замыкает список долларовых миллиардеров Вадим Новинский. Состояние олигарха оценивается в $1,4 млрд. В июне 2020 года оно составляло $810 млн.
Активы Новинского:
- "Метинвест" — $1,1 млрд;
- денежные средства — $0,1 млрд;
- Enwell Energy — $0,1 млрд;
- другие активы — $0,1 млрд.
В свою очередь бизнесмен Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива — МХП.
Ранее сообщалось, что состояние основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки выросло на рекордную сумму — $25 млрд.