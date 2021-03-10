Машиностроение 1 час назад

Состояние Маска за сутки выросло на $25 млрд: он пока на 2 месте в рейтинге богачей

Это произошло на фоне 20% роcта акций Tesla

Илон Маск. Фото: Getty Images Илон Маск. Фото: Getty Images
Илон Маск. Фото: Getty Images

Cостояние основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки выросло на рекордную сумму — $25 млрд.

Это произошло на фоне 20% роcта акций Tesla 9 марта после трехнедельного падения, сообщает Bloomberg.

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Общее состояние Маска теперь оценивают в $174 млрд — он второй в рейтинге богачей Bloomberg Billionaires Index после основателя Amazon Джеффа Безоса ($180 млрд).

По информации агентства, 9 марта после трехнедельного падения выросли акции и других компаний из технологического сектора — на фоне этого Безос заработал $6 млрд (состояние выросло до $180 млрд).

На третьем месте в рейтинге богачей от Bloomberg — сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($137 млрд).

Известно, что 22 февраля акции Tesla снизились на 8,6% — вследствие этого состояние Илона Маска сократилось на $15,2 млрд и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира.

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Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе.

Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом.

Издание Bloomberg также писало, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира.

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