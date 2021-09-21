"Без работы останутся 10 тысяч человек", — металлурги съехались в Николаев в поддержку НГЗ

Во вторник, 21 сентября, Николаевский апелляционный суд рассматривает дело о выплате Николаевским глиноземным заводом 9,2 млрд грн в пользу общественной организации "Стоп шлам". Поддержать завод в Николаев съехались представители ряда промышленных предприятий со всей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского глиноземного завода.

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Как известно, общественная организация "Стоп Шлам" подала иск о якобы нанесении психологического вреда 1279 членам этой организации, который суд первой инстанции — Заводский районный суд Николаева — удовлетворил.

Представители профсоюзов металлургической отрасли из нескольких областей выступили против рейдерства и закрытия промышленных предприятий.

В свою очередь сотрудники Николаевского глиноземного подчеркивают: остановка НГЗ не только лишит десятки тысяч людей стабильного дохода, а и приведет к социально-экономической катастрофе. Ведь НГЗ является бюджетообразующим предприятием, а инвестиции завода в инфраструктуру города и социальные проекты составляют сотни миллионов гривен. На заводе действия "Стоп шлам" и Заводского районного суда Николаева считают частью рейдерской атаки, которая будет иметь критические последствия для всего региона.

"Лжеэкологи и те, кого привлекли к этой масштабной афере, ставят под угрозу одно из последних работающих промышленных предприятий Николаевщины. Без работы и денег на жизнь останутся 10 тысяч человек — рабочие и члены их семей. И это не говоря о государственном бюджете. Только налогов НГЗ платит более 500 млн в год. Чем эти средства будут компенсироваться?" — отметил Алексей Медведь, председатель профсоюза НГЗ.

К акции под судом присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей. По словам их представителей, рейдеры — это реальная угроза для стабильно работающих предприятий.

"Сегодня поддержать нас приехали представители промышленных предприятий со всей Украины: профсоюзы металлургических предприятий группы компаний "Метинвест", профсоюз металлургов Днепровщины, профсоюз металлургов Украины, запорожские металлурги, Криворожская городская организация ПМГУ", – сообщают в НГЗ.

Как ранее сообщалось, полиция, НАБУ и ГБР расследует ряд уголовных производств в отношении самих активистов ОО "Стоп шлам", а также судей и экспертов, которые были привлечены к делу.

В частности, полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей общественной организации и по факту подделки документов со стороны экспертов, которые предоставили заключение, что в дальнейшем стало основой иска для взыскания компенсации в пользу "Стоп шлам".

А в ГБР и НАБУ расследуют действия судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение с многочисленными нарушениями.

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве потерпевших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей, мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Даже Минюст назвал экспертизу незаконной. Поэтому мы надеемся на справедливое решение апелляции", — отметила Оксана Карпенко, начальник юротдела НГЗ.

Ранее народный депутат Игорь Копытин заявил о том, что остановка НГЗ приведет к реальной опасности в сфере экологии.