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ГМК 20 минут назад

Судьей, которая выносила решение в деле НГЗ, заинтересовалось НАБУ — нанесен ущерб бюджету

Суд принял дело к рассмотрению без уплаты полной суммы судебного сбора – иск подали от юридического лица, а заплатили сбор как от физического лица

Судьей, которая выносила решение в деле НГЗ, заинтересовалось НАБУ — нанесен ущерб бюджету Судьей, которая выносила решение в деле НГЗ, заинтересовалось НАБУ — нанесен ущерб бюджету

Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва, которая вынесла решение по делу Николаевского глиноземного завода в пользу общественной организации "Стоп шлам", стала фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил в опубликованном 9 сентября сюжете проекта "Стоп коррупции" адвокат НГЗ Владимир Ващенко, передает "Гордон".
"В настоящее время НАБУ открыто уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении судьи Бобровой Ирины Вячеславовны по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), потому что непоступление средств в государственный бюджет, которые должны поступить, – это убытки для государства, ущерб, сознательно причиненный этой судьей государственному бюджету Украины и государству Украина", – сказал адвокат.

Он объяснил, что суд принял дело к рассмотрению без уплаты полной суммы судебного сбора – иск подали от юридического лица, а заплатили сбор как от физического лица.

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Авторы сюжета сообщили, что все ходатайства защиты НГЗ были проигнорированы и судья так и не вызвала в суд ни одного из заявленных пострадавших. Журналисты провели свое расследование и сообщили, что в перечне истцов — или несуществующие люди, или люди, данные которых использовали без их ведома.

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