Как опыт "Филип Моррис Украина" может помочь в борьбе с истощением природных ресурсов

Социальная и экологическая ответственность бизнеса сегодня становится критерием его успешности. Глобальные корпорации все чаще выступают амбассадорами устойчивого развития. Один из главных вызовов для крупных производств связан с уменьшением их влияния на окружающую среду. Среди таких агентов изменений немало и украинских предприятий. Основываясь на принципах ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), крупный украинский бизнес взял курс на выполнение 17 глобальных целей ООН в сфере устойчивого развития. Один из трендов повторяет мировой: уменьшение отходов путем повторного использования и переработки, а также внедрение технологий возобновляемых ресурсов и переход на продукты с долгим циклом жизни.

Именно по такому пути идет компания "Филип Моррис Украина", которая входит в число крупнейших налогоплательщиков страны. В течение ближайших пяти лет она планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

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Ветер перемен

Шесть лет назад мир изменился: в декабре 2015 года было принято Парижское соглашение по климату. Страны-подписанты (196, то есть почти вся планета) обязались препятствовать климатическим изменениям и снизить влияние человека на окружающую среду. Соглашение вступило в силу в ноябре 2016 года.

Главная задача этой коллаборации — сдерживание прироста глобальной средней температуры. Обозначена отметка ограничения роста температуры в пределах 1,5 градуса.

Для выполнения этой стратегической цели страны, подписавшие соглашение, стремятся к максимально быстрому прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов для построения климатически нейтрального мира к середине XXI века. Для бизнеса всех уровней, от международных корпораций до небольших локальных компаний, это означает, что следование принципам устойчивого развития из деклараций превращается в одну из ключевых миссий бизнеса.

Парижское соглашение для Украины

В апреле 2021 года Украина обозначила свой курс — цели и задачи Парижского соглашения. В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов уже подготовили проект второго Национально-определенного вклада в Парижское соглашение. Сейчас этот документ, который определит климатическую политику Украины на международной арене на следующие пять лет, вынесен на общественное обсуждение.

Проект предусматривает непревышение к 2030 году 35% объемов выбросов парниковых газов от уровня 1990 года, то есть через девять лет Украина должна снизить выбросы на 65% по сравнению с 1990 годом. Эта амбициозная цель вполне достижима, если бизнес объединит свои усилия с государством. Чтобы столь значительно снизить выбросы СО2, ключевые секторы экономики страны должны претерпеть масштабную трансформацию. В частности, речь идет о декарбонизации энергетического сектора, транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства и промышленности.

По сути, этот документ стал точкой отсчета для предстоящей декарбонизации Украины. Это означает, что компаниям необходимо будет внедрять природоохранные технологии в производстве уже сейчас, как это делает, например, "Филип Моррис Украина".

Харьковский плацдарм

Еще в 2014 году компания приняла решение установить на своей фабрике под Харьковом твердотопливный котел вместо газового, перейдя на возобновляемые источники энергии и снизив выбросы вредных веществ в атмосферу. Топливо для котла — отходы маслоэкстракционных производств, проще говоря, шелуха подсолнечника. Украина является одним из крупнейших в мире производителей подсолнечника и масла и шелухи производит достаточно. А вот газ не только дефицитный, но и не возобновляемый источник энергии.

"Мы поставили задачу перевести фабрику на альтернативные источники энергии, снизив нашу зависимость от газа, — отмечает начальник инженерного отдела фабрики Александр Коробка. — К тому же в 2015 году цена на газ резко возросла, что послужило дополнительным стимулом".

"Филип Моррис Украина" с самого начала сделала ставку на поддержку отечественного производителя котлового оборудования. Для проведения тендера в компании была сформирована специальная команда, чтобы выбрать победителя не только по цене, но и по качеству оборудования. Для этого организовывали поездки на предприятия, проводили подробный анализ конструкций и технологии производства котлов на предприятиях. Победителем стала харьковская компания НТП "Котлоэнергопром".

Для котла построили отдельное помещение на территории фабрики, а ввод в эксплуатацию состоялся в начале 2019 года. При мощности 3,8 МВт котел может производить 3-3,5 тонны пара в час, а этого достаточно для обеспечения отоплением и горячей водой 3400 домохозяйств.

С момента запуска котел прошел техническое переоснащение и модернизацию для повышения эффективности работы. "Сегодня мы можем варьировать его мощность в зависимости от потребностей фабрики и ее загруженности, — отмечает главный энергетик фабрики Александр Пискарев. — Благодаря разнице в цене между газом и шелухой подсолнечника мы получили двукратную экономию при производстве пара".

Котел обеспечивает энергией до 40% всего производства. Он не только позволяет существенно экономить невозобновляемые ресурсы, но и способствует снижению воздействия на окружающую среду. В 2020 году по сравнению с 2018-м выбросы парниковых газов на фабрике удалось сократить на 11%.

Проект, внедренный "Филип Моррис Украина" на своей фабрике под Харьковом, стал первым шагом к достижению большой цели. Планируется, что до 2030 года все предприятия компании, включая украинское, перейдут на 100% потребления чистой энергии и выйдут на нулевой показатель выбросов СО2 в атмосферу.

Декарбонизация производства — это ядро стратегии устойчивого развития украинского бизнеса в ближайшем будущем. И именно такие кейсы должны лечь в основу дорожной карты по воплощению этой стратегии в жизнь.