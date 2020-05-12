Антикризисный менеджмент: как оперативно разработать новый план в ответ на перемены

Автор: Имя Фамилия, должность, Lady Boss Club

Период финансово-политической стабильности для украинских предпринимателей — большая редкость. Исторически мы привыкли жить в цейтноте, подстраиваться и оперативно реагировать на внешние вызовы и объединяться перед лицом угрозы.

Сегодня, как никогда, актуально оперативно реагировать на тенденции и разбираться в антикризисном менеджменте.

Какие шаги стоит предпринять, чтобы сохранить свой бизнес?

Скорость реакций и трансформаций

Безусловно, что не все управленцы заточены на молниеносную и хладнокровную реакцию текущим трудностям, и уж тем более, — умеют оставаться рассудительным и прыткими при выборе нового курса развития бизнеса. Не корите себя за периоды растерянности и нерасторопности, однако, старайтесь в них не стагнировать. И все же мобилизировать силы и оперативно разработать и внедрить новый план в ответ на перемены.

Здорово, когда за спиной у вас есть "группа поддержки" и единомышленников, с которыми можно устроить брейнсторминг и генерировать возможные варианты действий и решений для выхода из кризисной ситуации. Таких "коллег по цеху" всегда можно встретить в бизнес-сообществах, "закрытых клубах" или среди знакомых предпринимателей. В брейнсторме рождается истина, в этом мы убеждены.

Анализ чужих стратегий реагирования

Сегодня мир столкнулся с пандемией, которая поглотила множество стран — независимо от политического строя, уровня экономки, медицины, развития бизнеса.

И хоть перед нами нависла общая угроза, каждая страна разрабатывает свои контрмеры и находится на разных этапах борьбы с вирусом.

Для украинских предпринимателей в этом есть определенная возможность — изучить примеры, проследить процесс внедрения и наблюдать трансформаций бизнесов из других стран и регионов.

Особенно вдохновляют изменения в ответ на кризис в украинских компаниях. И радует, что такие примеры не единичны.

Хочу рассказать об участнице Lady Boss Club — Татьяне Шепель, которая ранее занималась декором и фото-зонами из больших цветов, переориентировалась и запустила канал с мастер-классами и доставку творческих боксов с необходимыми заготовками — инвентарем для создания поделок и тематических композиций в кругу семьи. То есть, молодым родителям, бабушкам не нужно ломать голову, что сегодня смастерить с ребенком — есть решение.

Или сервис доставки полезной и здоровой еды FoodEx, который в разгар карантина не просто сохранил свои позиции, а и запустил новое направление — доставка замороженных ready-to-eat борщей/супов, смузи, super-боулов. То есть, мало того, что вы можете сделать перерыв в готовке на затянувшемся карантине, так и пища будет максимально полезная и за считанные минуты готова к употреблению.

Оглянитесь! Я уверена, вы увидите интересные примеры, и наша с вами задача — максимально поддержать бизнесы, которые стараются закрывать наши с вами потребности несмотря ни на что.

Изучив примеры того, что сработало у других, и осознавая свой личный опыт, возможности — скорее найдешь успешную стратегию и для своего бизнеса.

Актуализация бизнес-модели и бизнес-процессов

В первую очередь этот процесс затронет В2С бизнесы, которые построены на предоставлении услуг клиентам — рестораны, магазины, туристические агентства, ивент-компании. Также, существенных трансформаций потребуют бизнесы, сосредоточенные только на офлайн-продажах.

Понимая, как изменились потребительские возможности и предпочтения, которые закладывают основные паттерны поведения при выборе услуги или товара, предприниматель сможет ответить на фундаментальный вопрос — моя бизнес-модель требует мелких обновлений или я нуждаюсь в абсолютно новой модели бизнеса?

Независимо от того, изменится ли ваша бизнес-модель или нет, в условиях кризиса провести оптимизацию процессов, пересмотреть расход ресурсов и фактора времени — необходимо каждому предприятию.

По возможности, необходимо поставить на паузу часть долгосрочных проектов и сфокусироваться на основных. А также рекомендуем приоритизировать только самые важные платежи, по остальным — договариваться об отсрочках или пересмотре условий партнерства.

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Регулярные коммуникации

Правильные коммуникации в период кризиса — это обязательная часть программы. В периоды, когда никто наверняка не знает, чего ожидать от завтрашнего дня, крайне важно оставаться открытым, доступным и "понятным" со своими клиентами, партнерами и деловым окружением.

Рассказывайте им о своих планах, делитесь возможностями и важным знаниями.

Заботиться о репутации в нынешнее время — это долгосрочная инвестиция в укрепление лояльности в глазах вашей целевой аудитории и фундамента на период будущего восстановления бизнес-операций.

Кроме того, если вы и ранее заботились о репутации, то сегодня можете обратиться за поддержкой к вашим клиентам. Например, предложить вместо отмены заказа и возврата средств — перенос на другие даты, запустить подарочные сертификаты на ваши товары и сертификаты на будущие посещения/услуги.

Также, стоит активно привлекать вашу команду ко внешним коммуникациям и продажам через свои социальные профили. Таргетинг, реклама, прямые продажи и другие инструменты позволят привлечь новую аудиторию. Пустить в ход все инструменты, которые позволят аккумулировать денежный поток в текущих реалиях, — ваша приоритетная задача. Внедрить все, что позволят аккумулировать денежный поток в текущих реалиях.

Объединение в сообщества

В закрытом бизнес-клубе Lady Boss Club всегда рады приветствовать собственниц и совладелец разных индустрий.

И напоследок, очень хочется напомнить предпринимателям о важности ресурсного окружения, а именно — ценность быть частью бизнес-сообществ. В такое время не стоит пытаться бороться с вызовами в одиночку, а лучше искать поддержку среди бизнес-комьюнити для своих начинаний и бизнес-инициатив. Поэтому, рекомендуем найти свой "клуб по интересам" и стать частью сообщества, которое позволит вам успешно развиваться.

Например, в закрытом бизнес-клубе Lady Boss Club мы всегда рады приветствовать собственниц и совладелец разных индустрий. Мы объединяем современных предпринимательниц, независимо от сферы деятельности, масштаба и оборота, во имя взаимоподдержки, взаимопомощи и создания еще большего количества успешных историй от украинских девушек-предпринимателей.

Мы убеждены, что приумноженные знания, ресурсы, контакты целого бизнес-сообщества, помогут каждой участнице в развитии ее бизнеса и достижении поставленных целей даже в самые непростые времена.

Ведь после любого кризиса — всегда наступает подъем. Главное — двигаться вперед!