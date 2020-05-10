Старт после карантина: о трансформации поведения покупателей и "переучете" возможностей

Несмотря на решительную реакцию многих правительств, принятие мер на соблюдение строгой социальной дистанции, локдауны и оказание помощи малому и среднему бизнесу в США и странах ЕС, особенно уязвимому сектору ресторанного бизнеса и розничной торговли, похоже, что рецессия все же будет иметь долгосрочные последствия в течение многих лет.

Этот кризис затронет не только бизнес и приведет к массовой безработице во всем мире, но и приведет к тектоническим сдвигам в социально-политическом контексте. Пока не будет четкого понимания того, когда и как кризис в здравоохранительной сфере будет преодолен, предугадать последствия, ровно, как и сроки выхода из экономической рецессии, будет крайне сложно.

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Однако, уже сегодня есть все основания полагать, что экономические последствия будут гораздо более продолжительными и масштабными, нежели те, что были вызваны кризисом в 2008 году. Краткосрочный спад в мировом производстве, похоже, уже сегодня может составить конкуренцию или превзойти по масштабам последствий любого кризиса за последние 150 лет. Даже несмотря на все усилия центральных банков и фискальных органов, страны с развитой экономикой терпят значительные убытки, а капиталы из развивающихся стран выводятся с невероятной скоростью.

Чтобы избежать глубокого экономического спада и финансового кризиса, для предпринимателей еще более важно решить, какие меры будут предприняты для активизации деятельности компании по возвращению из локдауна. Поскольку, возвращение бизнеса в "рабочее состояние" после продолжительной стагнации задача не из легких.

За последннее время европейскими странами было впервые принято решение о смягчении карантинных мер. В частности, в Австрии и Германии розничным магазинам было разрешено открыть свои двери покупателям. С условием, что в Германии торговая площадь не превышает 800 м², а в Австрии — 400 м². Однако, утешительные новости разбиваются о скалу более суровой реальности. Уровень безработицы или снижения количества рабочих часов во многих странах достигли высочайшей отметки за последние десятилетия. Такие перемены существенно влияют на поведение потребителей.

Согласно исследованию GfK, которое было инициировано Комиссией ЕС и опубликовано авторитетной компанией по исследованию рынков Statista, кризис в ближайшее время трансформирует поведенческие особенности покупателей.

Данные, изображенные на графике, демонстрируют индекс потребительского климата GfK, который измеряет склонность к потребительству в частных домохозяйствах. Например, для Германии прогноз указывает на индекс в -23,4 пункта по состоянию на май 2020 года, а еще в апреле индекс был на отметке 2,3. Этот индикатор указывает также на показатель ожидаемых доходов, покупательской способности и колебания в продажах.

Исходя из этого прогноза, в обозримом будущем нас ожидают такие последствия, как переизбыток товаров, массовые "битвы за скидки" и отмены невыполненных заказов.

В связи с эпидемией культура ведения бизнеса, вероятно, изменилась навсегда. Крайне важно отыскать правильную отправную точку для возобновления бизнес-активностей.

И не менее важно признать уже очевидные сбои и проблемы: у владельцев компаний дефицит обналиченного капитала, сотрудники работают в страхе лишиться рабочего места, доверие потребителей падает, они уже привыкли покупать онлайн. И это не говоря о серьезных перебоях в цепочке поставок.

Для достижения незамедлительного эффекта в увеличении спроса восстановлению всей цепочки поставок должно быть отведено особое место.

Более того, уязвимые места будут предопределять общий успех возвращения бизнеса к эффективному производству, прежнему темпу и масштабам.

Коммуникация имеет решающее значение: ключевым станет не только открытие фабрик, найм работников, но также "переучет" мощностей и согласования новых партнерских условий. Эти решения должны быть приняты уже сейчас.

Установка правильных стимулов для покупателя также важный момент. Однако, мелким брендам и компаниям не рекомендуется конкурировать в ценовых войнах с гигантами, поскольку это потребует больших прямых наличных инвестиций. Последствия пандемии предоставят возможность учиться и инвестировать в новые возможности.

После того как бизнес будет реанимирован и возвращен к былой жизни, следующим шагом должно стать снижение тех рисков, которые обострили проблемы индустрии во время вспышки эпидемии, поскольку, многим малокалиберным компаниям не удастся пережить кризис дважды в случае возникновения такого.