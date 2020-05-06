МСБ vs коронакризис: как ведут бизнес в карантин RITO, Ogoshka Digital и Bodler

В рамках спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело", который орагнизован Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики, мы говорим с представителями малого бизнеса о проблемах адаптации во время карантина, о трудностях ведения бизнеса в новых реалиях и о том, что необходимо предпринимателям, чтобы продолжать свое дело. Участники эфира делятся тем, как смогли приспособиться к карантину, что будут менять в бизнес-процессах после снятия карантинных ограничений.

Участники 2-го эфира #Бизнес говорит:

Татьяна Абрамова , владелица компании RITO (производство и продажа дизайнерской трикотажной одежды);

, владелица компании RITO (производство и продажа дизайнерской трикотажной одежды); Кирилл Левин , основатель Ogoshka Digital Agency;

, основатель Ogoshka Digital Agency; Назар Ткаченко , сооснователь сервиса доставки алкогольных коктейлей "Bodler"; рекламного агентства "На правах реклами".

, сооснователь сервиса доставки алкогольных коктейлей "Bodler"; рекламного агентства "На правах реклами". Александр Бабий, эксперт Офиса развития МСП при Минэкономики.

Мы попросили предпринимателелей ответить на четыре вопроса:

1. Что изменилось в вашей работе во время карантина (команда, поставщики, клиенты и т.д.)?

2. Какие новые решения и сервисы для работы вы используете во время карантина?

3. Что стало бы помощью бизнесу сейчас?

4. Какой совет вы можете дать другим предпринимателям?

Татьяна Абрамова, основатель и владелица RITО

RITO — компании по производству и продажк дизайнерской трикотажной одежды. История бренда насчитывает четверть века. Команда, влюбленная в искусство трикотажа, следит за всеми модными тенденциями в мире, вникает в особенности новейших технологий, чтобы в короткие сроки освоить их и двигаться дальше.

1. С момента введения карантина изменилось — все! Бизнес перешел в формат онлайн (10% от объема продаж). Вся команда остается дома. Убытки, потерянный сезон...

2. Во время карантина мы активно развиваем соцсети, весь доход от онлайн-продаж направляем на финансовую поддержку всех сотрудников. На совместных онлайн-конференциях обсуждаем и ищем новые направления производства и сервиса, продукты, которые будем продвигать после карантина. Эта ситуация стала проверкой на искренность декларируемых компаниями ценностей.

3. Помощью бизнесу сейчас стала бы реальная поддержка со стороны государства по снижению налоговой нагрузки до конца 2020.

инимателям: используйте период, который наступит после карантина, как период возможностей. В любой отрасли можно найти плюсы: люди будут вынуждены на ближайшие полгода оставаться в Украине, будут проблемы с импортом — и это может помочь отечественному бизнесу. Стучитесь в двери тех компаний, которые раньше были вам недоступны по цене, сейчас все будут открыты для любых взаимодействий.

Кирил Левин, основатель и гендиретор Ogoshka Digital Agency

Проект Ogoshka Digital — онлайн-маркетинг и продажи (розничная и оптовая торговля). Для тестирования проекта три года назад был запущен свой интернет-магазин ogoshka.ua.

1. Существенно увеличился спрос и количество новых клиентов. Сильно усилилась активность постоянных клиентов и поставщиков. Активизировались направления деятельности, которые были запланированы на второе полугодие, например выход на экспорт и международные торговые площадки, привлечение иностранных поставщиков.

2. Во время карантина мы начали создавать образовательный контент в виде статей для блога и видео youtube-канала. Нам кажется, это поможет нашим новым клиентам найти много решений самостоятельно и часть инструментов использовать самостоятельно.

3. Рельной помщью бизнесу стало бы ослабление налогового бремени. Активизация программ поддержки микро-, малого и среднего бизнесов, как на уровне финансирования так и на образовательном уровне.

4. Мой совет предпринимателям: Лучший способ предсказать будущее — это создать его.

Никита Ткаченко, сооснователь с ервиса доставки алкогольных коктейлей Bodler; сооснователь рекламного агентства "На правах реклами", pr-директор Rumors Restaurant

1. В большинстве своем, клиенты агентства — это бизнес, который относится к хореке, туризму, недвижимости или индустрии оффлайн развлечений. Поэтому с началом карантина ненадолго замерли проекты во всех странах с которыми мы работаем. А это Украина, Эмираты, Китай и Южная Европа.

2. У нас было около недели чтобы сместить акцент и перепрофилироваться на те сферы, которые из не очень востребованных стали, наоборот, очень популярными. Кроме того, карантин научил принимать решения еще более быстро. Времени на обдумывание той или иной гипотезы просто не было, поэтому мы очень много генерировали и тестировали. Вплоть до того, что на краш-тест идеи выделяли два-три часа, а бренд и коммуникационную стратегию "собирали" за два дня.

Одним из таких решений стал запуск нового собственного проекта — сервиса доставки алкогольных коктейлей Bodler. В сухом остатке, он вырос из проекта в котором наша команда разрабатывала систему коммуникации доставки блюд из ресторана клиента. И пока мы обдумывали эту идею — встретили единомышленников, после чего за два дня собрали сервис, аналогов которому на тот момент не было.

Что касается сервисов для работы внутри команды, то мы уже давно привыкли работать в режиме скайп-звонков с клиентами не из Украины, поэтому нам не приходилось перестраиваться на работу в таком формате. ZOOM, Skype, Asana, чаты в Telegram — это основные сервисы которыми мы пользуемся для коммуникации внутри команды и с клиентами.

4. Сейчас, как никогда, стоит быть смелыми в продвижении своих идей, или идей единомышленников. Любая идея, в процессе воплощения трансформируется под влиянием рынка, спроса и других внешних факторов. И в процессе этой трансформации, в итоге, у вас обязательно получится продукт, который необходим потребителю и который полюбят ваши клиенты.

Привоединяйтесь к прмому эфиру 7 мая в 13.00 на facebook-станице Delo.ua. https://www.facebook.com/delo.ua/

Предстваляем учасников второго эфира в рамках спецпроекта Delo.ua "МСБ vs коронакризис: идеи в дело", организованного Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики, который пройдет в чевтрег 7 мая в 13.00 на facebook-станице Delo.ua

Хотите сами рассказать о том, как меняете свой бизнес в кризис или получить профессиональные рекомендации, как адаптировать его к сложной ситуации — пишите куратору проекта Елене Гладских: e.gladskih@delo.ua или оставьте свой вопрос по ссылке.