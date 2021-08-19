Цифровизация здоровья: 3 глобальных тренда, которые уже меняют медицину 

Объемные бумажные медкарты и очередь к врачу уже для многих стали атрибутами прошлого. Не только в мире, но и в Украине постепенно и необратимо внедряются цифровые решения, повышающие операционную эффективность системы здравоохранения в разы. Технологии стремительно развиваются и влияют на нашу жизнь, в том числе меняют наш подход к сбору и хранению информации о здоровье. Согласно отчету "Global Digital Health Industry", мировой рынок цифрового здравоохранения оценили в $152,5 миллиарда в 2020 году, а к 2026 году прогнозируемо он достигнет $456,9 миллиарда.

Пандемия существенно повлияла на тенденции цифровизации здоровья — в новой реальности у системы здравоохранения и пациента появились новые потребности. Что же изменилось за последний год и какие тренды меняют здравоохранение в мире сейчас?

Гаджеты для самоконтроля здоровья

Современный пациент стал более бдительным и внимательным. Приходя к врачу, помимо субъективных жалоб на здоровье, он уже может предоставлять данные с показателями о своей физиологической активности за определенный период. Портативные гаджеты и мобильные приложения позволяют человеку контролировать пульс, сердцебиение, уровень сахара, вес и т.д. Особенно в этом нуждаются люди из "группы риска": например, пациенты с диабетом, астмой или гипертонией.

Самоконтроль своего здоровья — один из самых быстрорастущих трендов. Исследование Pew Internet Research показало, что 7 из 10 взрослых людей в США отслеживают хотя бы один показатель здоровья: 60 % контролируют вес, диету или упражнения, а 33 % — симптомы здоровья (давление, уровень сахара, головные боли). COVID-19 лишь усилил эту привычку — популярность портативных медицинских устройств для самоконтроля выросла за последний год на фоне тревоги о своем здоровье.

Аналитики прогнозируют: к 2026 году более 20% объемов медицинской диагностики будут включать в себя self-monitoring решения с количественной оценкой, а рынок медицинских устройств самоконтроля достигнет значимых $265,4 миллиарда.

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Телемедицина

Необходимость социальной дистанции внесла в нашу обыденную жизнь новую особенность — мы научились решать многие вопросы, не выходя из дома. В том числе, вопросы здоровья. Это условие стало драйвером развития телемедицины, которая позволяет получить профессиональную консультацию врача онлайн. Согласно отчету Deloitte, в апреле 2020 г. 43,5% всех первичных медицинских услуг в США осуществлялись с помощью телемедицины. Она открывает новые возможности, но главное преимущество — доступность. Телемедицина позволяет получить помощь врача в любой точке мира, где есть интернет.

Кроме того, ускоряет процесс получения помощи и экономит время как пациента, так и врача. В будущем будут развиваться кабинеты онлайн-консультаций в клиниках общей практики. Сейчас уже стремительно развивается индустрия разработки специализированных боксов, устройств и софта для предоставления качественной телемедицины.

VR и AR в здравоохранении

Интересно наблюдать, как технологии из сферы развлечений интегрируются в медицину. Практическое применение VR и AR в здравоохранении очень разнообразно. Например, VR помогает в обучении хирургам и позволяет более комфортно проводить процедуры. Эту технологию также используют в лечении различных психических заболеваний, например, посттравматических стрессовых расстройств и тревожных состояний. Oxford VR сообщает, что этот стиль терапии может снизить фобии и страхи на 68%.

В отчете Verified Market Research прогнозируется колоссальный рост рынка VR для здравоохранения. Ожидается, что к 2027 году он достигнет 34 миллиардов долларов, хотя в 2019 году составлял всего 2 миллиарда долларов.

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Украинский контекст

Украина старается не отставать от мировых трендов. Например, активно развиваются сервисы онлайн-записи к врачу и заказа лекарств на дом. Мы обладаем большим потенциалом для цифровизации медицинских услуг. С одной стороны, у нас быстро происходит процесс диджитализации государственных институтов, с другой — он не всегда последовательный. Украина стала первой в мире страной, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как и физические аналоги.

В ближайшие годы будет осуществлен полный переход всех публичных государственных услуг в режим paperless. Происходят изменения и в системе здравоохранения: внедряются электронные медкарты и больничные, разрабатывается проект электронных рецептов. При этом записаться ко врачу онлайн все еще может не каждый, ведь часто эту опцию предоставляют лишь частные клиники.

Бизнес в Украине быстрее реагирует на новые вызовы времени. Например, страховые компании активно участвуют в диджитализации сектора здравоохранения, зачастую выступая драйвером многих нововведений. Наша компания еще в 2018 году запустила мобильное приложение с возможностью записи ко врачу и хранением данных о своем лечении в смартфоне, в том числе в нем сохраняются результаты анализов, история визитов и т. д. Страховые компании выступили первыми и ключевыми партнерами многих медицинских стартапов — Liki24, проектов по телемедицине и т. д.

Я уверен, что в скором времени Украина кардинально улучшит уровень национальной цифровизации медицинской отрасли. В результате усилится эффективность всей системы, это привлечет новые инвестиции и создаст максимально плодотворную почву для развития e-health проектов локального и мирового масштаба.

Виктор Грек, заместитель председателя правления "Альфа Страхование Украина"