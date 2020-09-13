Какие вертикали ускорят развитие в период пост-COVID: Healthcare — цифровое здоровье

Рассматривая рынок Healthcare, можем видеть, что начиная с 2013 года по конец 2019 среднегодовой темп роста инвестиций составляет 26%. В 2019 году объем инвестиций практически в 4 раза больше, чем в 2013.

В последние три года темп роста составляет 21%.

Если смотреть на динамику количества раундов, видим, что количество раундов уменьшается, начиная с 2016 года. При этом растет объем сделок (не учитываем 2020 год).

По поводу объема инвестиций и сплиту между раундами инвестиций. В 2019 году количество инвестиций на ранних стадиях составило 619 сделок ($3,4 млрд.), в 2020 году — уже совершено более 70 сделок ($0.5B). На ранних стадиях совершается самое большое количество сделок. Практически на всех стадиях средний размер сделок растет, за исключением Серии А.

В разрезе географии как по количеству раундов, так и по сумме инвестиций со значительным отрывом лидирует США. Европа на втором месте.м Интересная статистика: в 2019 году компании, которые доходили до M&A exit, поднимали в среднем $44 млн. Те компании, которые вышли на IPO 2019 году, до IPO в среднем подняли $108 млн., в 2,5 раза больше.

Тенденция такова: как крупные, так и новые игроки рынка предпочитают покупать компании, а не строить свои.

Построить хорошую международную историю в сфере Цифрового здоровья достаточно сложно, но некоторым все-таки удается. Сложности возникают из-за различия систем здравоохранения, противоречивых стимулов у докторов и пациентов, разных уровней адаптации технологий.

Плюс еще большое количество звеньев системы:

работа с крупными компаниями — b2b

с клиентами — b2c

здравоохранение — b2b2R2Pc2P2c.

Biopharma (Development) —> Regulator (FDA) —> Payer (insurance, employers, government) —> Channel (pharmacy) -> Provider (physicians, hospitals) —> Customer (patient)

Но выход, конечно, есть. Можно строить стартап внутри или снаружи системы. 1. full stack (взять на себя всю вертикаль — от клинических испытаний, страхования и т. д.) или 2. усовершенствовать уже существующие системы здравоохранения.

Весь мир сейчас переосмысливает простые процессы, и после карантина он изменится. Человеку нужно 66 дней, чтобы изменить свои привычки, поэтому все мы уже переживаем большую трансформацию. Мы точно переосмыслим подходы к жизни в целом и к здравоохранению в частности.

Однозначно взлетит доселе нишевый биотех, появятся новые модели и услуги в цифровом здоровье, телемедицине, с упором на health monitoring. Удаленный мониторинг здоровья, превентивная медицина, онлайн-аптеки, доставка лекарств, клинические испытания, новые сертифицированные лекарства. Сервисы, которые можно осуществлять по графику на дому пациента, а не в клинике. С помощью которых можно диагностировать и лечить за пределами клиники. Это сэкономит миллиарды долларов только на одной вертикали, а еще разгрузит больницы и клиники.