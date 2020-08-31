Какие вертикали ускорят развитие в период пост-COVID: начем с mobility

Каждая кризисная ситуация — это еще и новые возможности для перезагрузки и новых решений. Важно вовремя зафиксировать их и правильно ими воспользоваться. Период пост-COVID усилит интерес к отдельным вертикалям и ускорит их развитие. Команда TA Ventures на brainstorming session определила те вертикали, которые точно будут особенно активно развиваться в этот период.

Начнем с mobility.

Если бы мировая транспортная отрасль была страной — по годовому доходу она занимала бы третье место в мире, уступая только США и Китаю. Объем рынка mobility оценивается почти в 7 триллионов долларов.

Экосистема Mobility-as-a-service включает много направлений. Райд-шеринг, кар-шеринг, общественный транспорт, микромобильность, подписки и другие модели. Mobility — это все, что решает задачу передвижения из точки А в точку В.

В последние годы финансирование и объемы сделок растут, как и аппетиты инвесторов. Самые популярные географии инвестирования — США, Израиль и Европа.

В Европе наиболее финансируемыми стартапами стали сервисы междугородных поездок (Flixbus и Seabububbles), райд-шеринг (Cabify, BlaBlaCar), услуги такси (Bolt), подписка на авто (Bipi), а также микромобильные стартапы, как Voi.

В США, помимо микромобильных стартапов (таких как Lime и Bird) и услуг по прокату автомобилей (Via и Turo), самые крупные инвестиции были привлечены в секторах электроавто и автопилотов — Zoox, Pony.ai, Waymo и Aurora.

Что касается слияний и поглощений, то в 2019 году было довольно много крупных сделок на сумму более 1 миллиарда долларов. Самые крупные — покупка Uber автомобильного регистратора Careem за более чем 3 миллиарда долларов, покупка Permira Investment сервиса по менеджменту Lytx, а также покупку Genstar Capital компании OEC (e-commerce для запчастей).

Самыми активными покупателями в 2019-2020 стали Tesla, Uber, Bird, и Getaround. А также гиганты Tencent и компания по доставке еды DoorDash.

Отрасль mobility-as-a-service набирает обороты уже несколько лет. Хотя на нее по-прежнему приходится лишь небольшая часть потребительских расходов — всего $100 млрд по сравнению с $400 млрд, потраченными на покупку автомобилей и $600 млрд на топливо и техническое обслуживание. Это значит, что отрасль еще не созрела окончательно, и сейчас есть немало возможностей для создания новых продуктов. Венчурное финансирование было ключевым фактором, стимулирующим рост сектора mobility. С 2009 года венчурные инвесторы вложили уже $216,3 млрд.

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COVID-19 сильно повлиял на глобальную транспортную систему и сектор мобильности сейчас сталкивается с краткосрочными проблемами.

С уверенностью могу сказать, что долгосрочные драйверы для сектора остаются нетронутыми. Привычки потребителей меняются и всем участникам рынка необходимо будет адаптироваться. Мир будет постепенно выходить из этого кризиса, и высокий спрос на недорогие, удобные и эффективные мобильные решения сохранится. Автопроизводители видят свое будущее в партнерстве с высокотехнологичными стартапами. Электрификация у них в приоритете, затем уже вопросы автономного вождения.

Производители автономных ТС разворачиваются в сторону middle mile & last mile доставки. Стартапы сейчас закладывают основу для частной и общественной мобильности в будущем.

Важно то, что крупные игроки рынка смогут получить выгоду, объединяясь с другими участниками экосистемы и оставаясь гибкими на своем пути к new normal.