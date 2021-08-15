Транспорт 1 час назад

В Японии грузовики стали ездить на биотопливе из бульйона супа рамен

Несколько грузовиков компании уже работают на таком топливе, а к сентябрю на него планируется перевести все 170 автомобилей Nishida Shoun

Масуми Нисида с образцами биодизельного топлива. Фото Kyodo News Масуми Нисида с образцами биодизельного топлива. Фото Kyodo News
Масуми Нисида с образцами биодизельного топлива. Фото Kyodo News

Японская транспортная компания Nishida Shoun начала делать биодизельное топливо для своих грузовиков из бульона супа рамен.

Об этом сообщает местное издание Kyodo News.

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Указано, что президент компании Масуми Нисида решил использовать бульон для производства топлива еще в 2013 году. Тогда администратор одной из местных ресторанных сетей спросил у него, можно ли как-то использовать остатки рамена, за утилизацию которых приходится платить.

Именно тогда Нисида придумал устройство для отделения жира от бульона. Его можно разместить прямо на кухне заведения.

Сейчас сотрудники Nishida Shoun смешивают жир из рамена с топливом из отходов растительного масла.

Как отмечается, несколько грузовиков компании уже работают на таком топливе, а к сентябрю на него планируется перевести все 170 автомобилей Nishida Shoun.

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Известно, что компания сотрудничает примерно с 2000 заведений общепита и производит около 3000 литров топлива в день.

"Поначалу я ничего не понимал в химии, все делалось методом проб и ошибок. Но вред экологии стал большой проблемой, поэтому я развивался, и это дало свои плоды", — подчеркнул Нисида.

Однако его разработка не уникальна — биодизельное топливо с использованием животных жиров давно используется в разных странах.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье планируют построить завод по производству кормов и биотоплива.

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