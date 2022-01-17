Программа "єПідтримка": украинцы оформили заявки на 7,2 млрд грн, всё больше тратят на кино

С момента запуска программы "єПідтримка" уже более 7,2 млн украинцев подали заявки на получение 1 000 грн, выплачено около 7 млрд грн, из них потратили около 1,5 млрд грн. Об этом сообщает Минэкономики.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины — 490 млн грн;

кинотеатры — 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 188 млн. грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 180 млн грн;

спорт — 146 млн грн.

Эти показатели свидетельствуют, что приоритеты получателей "тысячи Зеленского" несколько изменились. В первые дни выплат украинцы буквально "положили" своими заказами сайты популярных книжных магазинов, теперь все популярней становится посещение кинотеатров. Правда, пока продолжают лидировать все-таки затраты на книги.

Программа "єПідтримка" направлена ​​на стимулирование людей к вакцинации от COVID-19 и поддержку секторов экономики, наиболее пострадавших от карантинных ограничений — это сферы культуры, спорта, пассажирских перевозок.

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы 1 000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против Covid-19, на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн при безналичном расчете через терминал компании.

Официальный старт программы прошел 19 декабря 2021 года. Она будет длиться год — до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет производиться через приложение "Дія". На втором — будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев 8 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19.

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