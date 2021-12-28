Тысяча Зеленского. Кто получил наибольшую выгоду от решения властей раздать миллиарды гривен вакцинированным

Внезапно украинцы оказались невероятно читающей нацией и всего за пару дней после получения тысячи за вакцинацию, обвалили сайты книжных магазинов. Те самые украинцы, из которых регулярно листают книги только 27%, ринулись заказывать литературу, и за неделю уже потратили 210 миллионов гривен, поддержав таким образом понемногу приходящую в убыток книжную отрасль.

Спустя неделю после старта программы "єПідтримка", в рамках которой каждый полностью привитый от коронавируса украинец получил 1 тысячу грн, стало понятно, что эта идея Офиса президента Украины, названная в народе как "Вовина тысяча", не подтолкнула народ вакцинироваться — привитых в последние недели у нас особо не прибавилось. Но зато заставила людей массово покупать книги и идти в кино, исходя из чего можно уверенно сделать вывод: цели помочь наиболее пострадавшим во время карантина индустриям программа "єПідтримка" все же достигла.

Delo.ua разбирались, какой эффект возымела "тысяча за прививку" на украинский бизнес и обычных украинцев, и выделили шесть основных наблюдений.

1. "єПідтримка" добавила новых пользователей в "Дію"

Благодаря запуску "єПідтримки" приложение "Дія" обзавелось сотнями тысяч новых пользователей. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, каждый день после старта выплат программу скачивают более 50 тысяч уникальных пользователей, а всего "Дією" пользуются уже около 12 млн человек. Таким образом проект помог побороть скепсис к цифровому продукту от властей и вывел его в топ по скачиванию в App Store и Google Play. Услугой "єПідтримка" уже воспользовались более 3 млн украинцев.

2. Необанк заполучил десятки тысяч новых клиентов

В список самых популярных для загрузки приложений попали и банки-партнеры проекта, через которые привитые могут получить тысячу. Пока их только шесть, но еще 13 в процессе подключения. Всего в банках-партнерах уже открыли около 6,5 млн специальных карт. Но больше всего в этой истории выиграл Monobank: там быстро поняли, что привитые украинцы захотят получить положенные им деньги сейчас же, и решились на условное кредитование. В банке заявили, что будут выплачивать клиентам тысячу тут же после подтверждения заявки в "Діє", а с государством разберутся потом сами.

"Мы среагировали первыми, потому что наши клиенты рассчитывают на нас. Для большинства мы основной банк, было бы глупо отправлять их в другие учреждения за этими выплатами. Это мотиватор для тех, кто давно хотел попробовать услуги нашего банка, но никак не находил предлога", — рассказал в комментарии Delo.ua директор по маркетингу Monobank Анатолий Рогальский.

Совладелец Monobank Олег Гороховский рассказывал, что с начала выплат поток новых клиентов не останавливался: если 8 декабря подключившихся было 8 тысяч, на следующий день почти в два раза больше, а уже через неделю к банку начали присоединяться более 20 тысяч новых клиентов в день. Служба поддержки Monobank "толком не успевает поесть", на одного сотрудника приходится около ста чатов, а на регистрации очередь более 10 тысяч клиентов ежедневно. В необанке уже открыли почти 1,9 млн карт "єПідтримка", выплаты получили около 1,5 млн клиентов на сумму 1,5 млрд грн. При этом приблизительно 170 млн грн они уже потратили.

Решение сразу же выдавать деньги приняли и в Альфа-Банке, еще и предложили кешбэк в размере 5-20%, а новым клиентам пообещали по 100 грн бонусом на специальный счет. Мгновенный расчет доступен также в А-банке. Там говорят, что оформили уже 200 тысяч карт с "єПідтримкой" и зачислили на них 85 млн грн. Клиенты же успели потратить около 4 млн грн.

Впрочем, о положительном эффекте от запуска программы говорят и в тех банках, которые не предлагают "кредит" по тысяче. Например, в ПриватБанке отмечают, что после старта проекта у них активизировалось немало пользователей, которые ранее были клиентами банка, но по каким-то причинам не пользовались своими картами. Там открыли около 2,5 млн карт для выплат по программе "єПідтримка".

3. Бизнес и банки начали активно партнериться

Поскольку тысячу нельзя получить наличными, а все выплаты проходят через банки, бизнес тут же нашел себе партнеров в их лице. Например, с Альфа-Банком "подружился" книжный сайт Book24, сеть кинотеатров Multiplex и площадка по продаже билетов на концерты и фестивали CONCERT.UA: при онлайн-оплате товаров оттуда банк возвращает кешбэк в размере 5-20%. С Monobank сотрудничает сеть кинотеатров "Планета кино" и сеть спортзалов Sport Life: их предложения банк показывает всем получившим тысячу.

4. Украинцы ринулись покупать книги

Украинские книгоиздатели даже представить себе не могли, чем обернется их осенняя петиция к президенту и Кабмину о включении книжной сферы в программу трат "тысячи Зеленского". Оказалось, что именно книги стали намного востребованнее у украинцев, чем кино, спортзалы или музеи.

По абстрактным данным Минцифры, книги возглавляют список самых популярных покупок на тысячу грн за вакцинацию. Банки дают информацию конкретнее: в рамках "єПідтримки" книги купили 44% пользователей Monobank, 47% клиентов А-банка и 34% Альфа-Банка. Вторыми и третьими в списке идут траты на кино и ж/д билеты. Всего же потратили более 200 млн грн.

Кавер: Татьяна Кравченко / Delo.ua

В первые дни выплат украинцы буквально "положили" своими заказами сайты самых популярных книжных магазинов. Цифры издательств и магазинов говорят сами за себя:

Vivat: Трафик на сайте вырос втрое, продажи — вдвое. Средний чек вырос на 77%, а 85% пользователей посетили сайт издательства впервые.

"Наш формат": Интерес украинцев к покупке книг очень высок. За последние дни издательство увеличило средние продажи в пять раз.

"Видавництво Старого Лева": В первый день выплат "ковидной тысячи" выручка нашего онлайн-магазина была вдвое больше, чем среднестатистическая в этот период.

Yakaboo: В первый день запуска "еПоддержки" на наш сайт зашло втрое больше покупателей, чем в среднем в день. Спрос растет и дальше.

BookChef: Объем заказов нашего интернет-магазина за этот период увеличился приблизительно в три раза.

"Фолио": Благодаря "ковидной тысяче" объемы продаж интернет-магазина увеличились на 10%.

По мнению книгоиздателей, причин такой популярности литературы несколько.

Книги — отличный подарок , а зимние праздники только начинаются. "Выплаты начались как раз в начале рождественских праздников, а мы видим, что за последние годы формируется все более стабильная привычка дарить в День Святого Николая или на Рождество книги не только детям, но и взрослым", — объясняют в "Видавництві Старого Лева". Недоступность других категорий трат (кинотеатров, музеев) в небольших городах. "Популярность книг в рамках этой программы состоит в том, что их можно приобрести в интернете и заказать доставку в любой уголок Украины", — говорит СЕО книжной платформы Yakaboo Иван Богдан. Особенности аудитории . "Тысячу за вакцинацию" первыми получили те украинцы, которые ведут активный образ жизни, а среди них достаточно много читающих", — отмечает гендиректор издательства BookChef Александр Кирпичев.

К слову, первые два пункта подтверждает и статистика книжных магазинов: чаще всего украинцы берут детские или подарочные издания, а покупки делают больше онлайн, чем офлайн. Также в топе бестселлеры и нон-фикшн.

Фото: "Видавництво Старого Лева"

Конечно же, книжный бизнес рад такому внезапному наплыву клиентов. "В последние несколько лет ситуация в сфере книгоиздания была печальной: тиражи упали, многие книжные магазины вынуждены были закрыться, издательства понесли существенные убытки. Поэтому люди, которые сегодня покупают книги, поддерживают таким образом отрасль. Стимулируется вся цепочка производства: книжные магазины, издательства, авторы, переводчики, иллюстраторы и типографии", — подчеркивает Иван Богдан.

5. Креативная индустрия объявила борьбу за "тысячу Зеленского"

За клиентов с целевой тысячей почти сразу же разразилась нешуточная конкуренция. Книжный бизнес тут же отметил письмами, пуш-сообщениями, баннерами на сайтах и рекламой в соцсетях, что у них все желающие могут потратить средства "єПідтримки". А еще ввели разнообразные акции. Например, в магазине "Книголав" предлагают за тысячу купить сертификат на 1400 грн, в "Видавництві Старого Лева" и Vivat при выборе книг на сумму до 1200 грн делают скидку 200 грн, а во втором еще и обещают бесплатную доставку. Издательство "Наш формат" дарит дополнительные три книги за покупку на тысячу и дает возможность пожертвовать их военным, а "Лаборатория" ввела кешбэк 10% и розыгрыш подписки на ее издания.

Многие для удобства покупателей публикуют понятные инструкции по получению и трате денег от государства или же составляют подборки с предложениями до тысячи гривен.

Но уже сейчас в игру вступает и другой бизнес. "Многие издательства, а также большие книжные магазины между собой соревнуются, кто больше даст дополнительных бонусов для покупателей. Но сейчас свои акции начали активно продвигать киношники, за эту тысячу началась борьба. Как раз в это время вышло несколько блокбастеров, есть куда сходить, чтобы потратить деньги, тем более скоро Новый год. Поэтому у книжных магазинов сейчас небольшой спад", — отмечает директор издательства "Саммит-книга" Игорь Степурин.

Так, в сети кинотеатров "Планета кино" придумали свой способ привлечь клиентов, которые не знают, куда потратить тысячу: там совместно с Monobank предлагают четыре сертификата по 250 грн на билеты и бонусом за это четыре любых упаковки попкорна.

"Мы лишний раз напомнили своей аудитории, что мы есть, что у нас есть чудесный репертуар. Но эта коллаборация больше не о завлечении наших постоянных клиентов (они и так с нами), а о привлечении более широкой аудитории, тех, кто еще не с нами. Это также дополнительная рекламная кампания в поддержку тех фильмов, которые вышли", — рассказывает гендиректор сети Наталья Байдан. О подобных абонементах задумались и в "Мультиплексе".

6. Не обошлось без мошенников

Конечно же, нашлись те украинцы, которые захотели потратить целевую тысячу не на книги. На OLX тут же появились объявления по "продаже тысячи Зеленского" — в основном дельцы обещали за условные 400-600 грн купить потенциальным клиентам билеты в кино или абонемент в спортзал по программе "еПідтримка". Впрочем, долго такие предложения на платформе не продержались — модераторы площадки оперативно их закрыли. Но желающие обналичить тысячу не растерялись и ушли в тематические группы в мессенджерах.