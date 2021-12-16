Monobank досрочно начал раздавать "тысячу от Зеленского" привитым от Covid-19

Monobank досрочно начинает раздавать по 1 тысяче грн за прохождение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции открывшим соответствующие специальные виртуальные карты.

Как сообщил в своем Telegam-канале сооснователь интернет-банка Олег Гороховский, ожидается, что в течение 16 декабря, если monobank "не устанет", выплаты получат около 500 тысяч клиентов, подавших заявки на тестирование выплат через приложение госуслуг "Дія".

"С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дії") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дією". Когда получите деньги, не спешите их тратить: мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками", — написал он.

Для этого нужно будет обновить версию приложения: обновление выйдет уже 16 или 17 декабря. По словам Гороховского, среди имеющихся предложений четыре сертификата на скидку в сети кинотеатров "Планета кино" номиналом по 250 грн плюс четыре любых попкорна.

Также за "ковидную тысячу" предлагается сертификат сразу на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети спортклубов SportLife. Либо можно получить сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн на один год на все события.

В последнем случае, как обращает внимание Гороховский, хоть и нет скидки, но "зато эти средства не сгорят через четыре месяца", после которых перестанут действовать карточки для выплат за вакцинацию.

"Партнеры будут добавляться еще. Предложение действует только для клиентов monobank. На сейчас карты "е-Поддержка" оформили уже 1,314 млн клиентов. У нас огромный поток новых клиентов. Работаем с четырехкратной нагрузкой", — сообщил он.

Тысяча за вакцинацию уже приходит клиентам monobank

Отметим, что получить 1 тысячу грн в дальнейшем можно будет не только через "Дію": на втором этапе программы власти обещают альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.