Приватбанк и Ощадбанк запустили онлайн-оформление карт для получения "тысячи от Зеленского"

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность онлайн-оформления специальной цифровой карты "е-Поддержка" для получения выплаты в размере 1 тысячи грн за прохождение курса вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, открыть такую карту можно в мобильном банке "Приват24". Для этого следует обновить приложение до последней версии, зайти во вкладку "Кошелек", выбрать меню "Добавить", а затем — карту "е-Поддержка".

После подписания заявления на открытие карты пользователю останется нажать кнопку, чтобы отправить данные в сервис госуслуг "Дія".

Для зачисления суммы пособия достаточно будет подать начиная с 19 декабря в мобильном приложении "Дія" заявление на получение денег, выбрать номер карты для выплаты и дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы, карта "е-Поддержка" будет действовать в течение четырех месяцев со дня получения средств. Получатель помощи сможет использовать ее для оплаты услуг в сферах культуры, физкультуры и спорта, покупки железнодорожных и авиабилетов на внутриукраинские рейсы, а также для покупки книг в украинских книжных магазинах.

В свою очередь, в Ощадбанке отмечают, что его клиенты, имеющие в "Дії" зеленый Covid-сертификат о двух прививках, могут оформить в "Ощад 24/7" карту, выбрав в меню вверху справа "+", а затем нажав "Заказать карту" и выбрав "е-Поддержку".

Открытие, обслуживание и закрытие счета и карты "е-Поддержка" является бесплатным. Зачисленные средства необходимо будет израсходовать онлайн или офлайн в течение четырех месяцев.

Пополнение/снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой не предусмотрено. Неиспользованные средства будут возвращены государству.

Отметим, что получить 1 тысячу грн в дальнейшем можно будет не только через "Дію": на втором этапе программы власти обещают альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.