Тысячу за вакцинацию можно будет получить не только через "Дію" – Виктор Ляшко

С 19 декабря 2021 года в Украине начнут выплачивать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала ее можно будет получить только в приложении "Дія", а в 2022 году предложат альтернативный механизм начисления выплат.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дія". Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", — отметил он.

Кроме того, министр напомнил, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против Covid-19, смогут получить 1000 гривен от государства.

За эти средства они смогут приобрести:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей,

купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,

купить книги.

Первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта “е-Поддержка” — программы выплаты денег вакцинированным украинцам.

Напомним, 9 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "е-Поддержка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

В Минцифры подчеркивают, что ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії". Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа "е-Поддержка" стартует успешно.

Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов: