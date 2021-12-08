"Дія" может не выдержать наплыва желающих получить "тысячу Зеленского", — Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины предупреждает, что "Дія" и Единая система здравоохранения могут не выдержать и засбоить в первые дни старта программы "е-Поддержка". Это произойдет, если желающие получить 1000 гривен за проведенную вакцинацию от коронавируса начнут одновременно генерировать Covid-сертификаты и подавать запрос на выплату денег.

"Риск в том, что, если, например, в первый день из-за такой перегрузки сервис "ляжет", то он будет возобновлять работу несколько дней", — сказали Delo.ua в Минцифры.

В министерстве подсчитали, что по состоянию на начало декабря около 4 млн вакцинированных украинцев до сих пор не сгенерировали Covid-сертификаты в "Дії". Он предполагает, что эти 4 млн начнут массово подавать запросы на получение Covid-сертификатов, когда стартует программа "е-Поддержка", то есть 19 декабря.

"Мы озабочены тем, что потенциальные получатели 1000 гривен будут заходить в "Дію" и одновременно генерировать Covid-сертификаты и подавать запрос на получение денег. Для нас это будет большая проблема", — сообщил собеседник издания из министерства.

Он настоятельно порекомендовал украинцам заранее сгенерировать Covid-сертификат.

Ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії". Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа "е-Поддержка" стартует успешно.

"В день старта программы 19 декабря ожидаем миллионы запросов в "Дії" по подаче заявок на выплаты. По нашим прогнозам, это будет рекорд по объему трафика в государственных продуктах. Поэтому мы делаем все, чтобы система работала стабильно и не было сбоев. Но еще остается вопрос стабильности работы базовых реестров, с которыми взаимодействует "Дія" для отображения документов", — добавили в Минцифры.

Ведомство настоятельно рекомендует вакцинированным гражданам уже сейчас, до старта программы, сгенерировать Covid-сертификат в "Дії". Сделать это можно в несколько кликов:

открыть в приложении "Дія" меню "Услуги" или нажать на главном экране "Добавить документ";

выбрать необходимый вид сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных;

нажать на кнопку "отправить".

Если врач внес корректно информацию о вакцинации в медицинскую систему, документ появится в "Дії" через несколько секунд.

В Минцифры напомнили, что "тысячу Зеленского" можно потратить на покупку ограниченного списка товаров и услуг. За эти деньги можно будет купить книги, абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билет в кинотеатр, театр, музей, концертный зал или приобрести билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Когда президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "е-Поддержка, то пообещал, что она будет действовать дольше, чем месяц, поэтому все вакцинированные, в том числе и люди преклонного возраста, получат деньги.

Сначала власти планировали, что для выплаты по тысяче гривен вакцинированным украинцам из бюджета выделят 6 млрд гривен (по 3 млрд гривен на 2021 и 2022 годы). Но позже в Кабинете министров решили, что в целом на эту программу понадобится уже 8 миллиардов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это связано с большим количеством обращений от украинцев.

При этом Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год. Этим решением народные депутаты выделили 3 млрд грн на выплату в 2021 году тысячи гривен всем, кто получил две дозы вакцины от коронавируса.

По тысяче гривен начнут получать все вакцинированные украинцы с 19 декабря 2021 года, обещают в Кабмине. Планируется, что программа будет действовать год — до конца декабря 2022 года.