Верховная Рада приняла закон о выплате по тысяче гривен вакцинированным украинцам

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год. Этим решением народные депутаты выделили 3 млрд грн на выплату тысячи гривен всем, кто получил две дозы вакцины от коронавируса. При этом ранее в Кабинете министров решили, что в целом на эту программу понадобится уже 8 млрд грн – по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это связано с большим количеством обращений от украинцев.

За это решение проголосовали 253 народных депутата. Всего ко второму чтению поступило около 700 поправок, а учтены профильным комитетом были 119 из них. При этом 209 голосов дали народные депутаты из фракции "Слуга народа", один голос — "Европейская солидарность", два голоса — "Батькивщина", 8 — внефракционные депутаты, 11 — группа "За будущее", 17 — группа "Доверие" и пять от "Голоса".

Законопроект о коронавирусной тысяче анонсировал президент Владимир Зеленский 15 ноября, и через три дня его зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов. В пояснительной записке к документу говорится: деньги удастся выделить за счет перевыполнения в январе-октябре плана поступления от налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и за специальное использование воды, а также за счет НДС.

«Восстановление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства. Это касается новых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства для получения государственной поддержки, а также стимулирования предпринимателей и наемных работников вакцинации», — говорится в законопроекте.

Начало выплат запланировано на 19 декабря. По словам Зеленского, каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров добавил, что эти средства невозможно получить наличными, деньги станут своеобразным депозитом, который можно потратить на определенный перечень услуг.

"Ключевое на самом деле здесь — это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. А во-вторых, это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты», — подчеркнул он.

Никифоров уточнил, что список был сформирован таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь отметил, что выплаты будут производиться из общего фонда госбюджета. Если быть точнее, то из фонда поддержки пострадавшего от Covid-19 предпринимательства. Получить деньги можно будет через приложение «Дія», но для тех, у кого нет приложения, будет разработан отдельный альтернативный механизм получения денег. В Министерстве цифровой трансформации добавили, что виртуальные карточки в приложении будут бесплатными и никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Позже о механизме выплат подробнее рассказал министр культуры Александр Ткаченко. Он объяснил: вакцинированные получают по тысяче на виртуальные платежные карты через "Дію", а учреждения, соответствующие КВЭДам, утвержденным КМУ, смогут принять участие в программе, зарегистрировавшись на портале "Дія". Уже после вакцинированные граждане могут рассчитываться с предприятиями полученными деньгами.

Ткаченко добавил, что речь идет о компаниях, основной КВЭД которых соответствует целевым направлениям поддержки. Это: демонстрация кинофильмов, театральная и концертная деятельность, деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий, функционирование театральных и концертных залов, музеев, спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров. Кроме того, на эти деньги можно будет купить книги.

"Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку. Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций и по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "е-Поддержка", — рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее украинское правительство в меморандуме с Международным валютным фондом пообещало, что к концу 2021 года курс вакцинации против коронавируса пройдут 17 миллионов человек.

По состоянию на 2 декабря в Украине было привито двумя дозами более 11,4 млн человек. Одну дозу получили уже более 13,5 млн украинцев.