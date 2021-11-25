Украина пообещала МВФ до конца 2021 года вакцинировать 17 млн граждан — меморандум

Украина заключила с Международным валютным фондом меморандум, в котором взяла на себя ряд обязательств для получения следующего транша. В том числе власти пообещали, что до конца 2021 года 17 миллионов человек пройдут курс вакцинации против коронавируса.

Текст документа опубликовало Министерство финансов. В нем указано, что политика украинской власти и дальше будет нацелена на преодоление чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения, вызванной COVID-19.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 миллионов человек до конца 2021 года", — сказано в меморандуме.

При этом правительство Украины работает над тем, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

В условиях борьбы с пандемией Covid-19 Кабинет министров и другие органы власти работают над возвращением налогово-бюджетной политики к направлениям, которые обеспечивают среднесрочную устойчивость долга, который Украина взяла у МВФ. В то же время в меморандуме власти обещают защищать социально незащищенные слои населения.

Правительство также отчиталось в меморандуме о том, что достигнут прогресс в проведении аудита бюджетной программы на 2020 год по расходам, связанным с Covid-19, и до конца 2021 года сможет опубликовать соответствующий отчет.

Ранее сообщалось, что в меморандуме указано, что Украина до конца ноября 2021 года должна принять Госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП.

А до конца января 2022 года Кабмин должен утвердить дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Сбербанка на рынок для частичной либо полной приватизации.

Напоминаем, 24 ноября Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования. Украина получила второй транш от МВФ намного позже, чем планировалось, ввиду невыполнения ряда политических требований, выдвинутых Фондом.

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