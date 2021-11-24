Украина получила второй транш кредита МВФ на $700 млн

Украина 24 ноября получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования (эквивалент 699 млн долларов).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Он отметил, что эти средства поступят на счета Кабинета министров в НБУ и увеличат международные резервы Украины.

Напомним, решение о выделении Украине второго транша кредита МВФ принял 22 ноября.

9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в объеме 3,6 млрд долларов специальных прав заимствования (около 5 млрд долларов) с немедленным выделением первого транша в 2,1 млрд долларов.

После первого транша было намечено четыре пересмотра программы по итогам июня, сентября и декабря, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря, а также 15 мая и 15 октября 2021 года.

Размер второго транша предусматривался в 700 млн долларов, третьего — 560 млн, а заключительного четвертого — 980 млн. Однако второй транш Украина в оговоренное время не получила ввиду невыполнения ряда политических требований, выдвинутых фондом.

Среди публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов. В самом фонде неоднократно подчеркивали, что "ждут большего прогресса" в выполнении Украиной его требований.

Верховная Рада в течение 2021 года постепенно приняла ряд законов, необходимых для соблюдения условий программы stand-by. В частности, в начале июня она вернула ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года. Президент Владимир Зеленский, однако, ветировал его, но 29 июня парламент пересмотрел свое решение уже с поправками президента.

Тогда же парламент принял закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также закон о корпоративном управлении в банках. В июле Рада приняла закон об избрании членов Высшего совета правосудия, в сентябре закон о порядке закупок НБУ юридических услуг, а в октябре блок из еще трех законов об изменениях в работе Нацбанка.

Отметим при этом, что в августе Украина получила от МВФ значительно большую сумму — 2,7 млрд долларов — без всяких условий. Это была разовая выплата членам фонда для поддержки мировой экономики, осуществленная пропорционально вкладу каждой страны в МВФ.