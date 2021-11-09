Меморандум с МВФ предполагает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населения

Украина пообещала МВФ отказаться от льготных тарифов на газ, электричество, отопление и горячую воду для населения. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на текст меморандума.

"Украина откажется от практики ограничения цены на газ и услуг по теплоснабжению и подаче горячей воды... Цены с мая следующего года должны полностью отражать расходы компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения", — сообщает издание.

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Также после этих изменений ожидается улучшение финансового положения "Нафтогаза" уже в 2022 году. Это случится "по мере приближения к рыночным условиям формирования цен по истечении срока действия текущего годового контракта", говорится в меморандуме. Нынешний годовой контракт до апреля будет проверять независимая аудиторская фирма на предмет его влияния на финансовое состояние НАКа.

Если по каким-то причинам "Нафтогаза" потребуются дополнительные средства, эта потребность в течение отопительного сезона будет покрываться за счет прозрачного и прямого субсидирования из бюджета.

"На годовой контракт с фиксированной ценой 7,96 грн/кубометр газа, предложенной НАК, потребителей перевели в мае. До этого действовала предельная цена 6,99 гривен/кубометр. Срок действия новых контрактов истекает в конце апреля. Когда цена только устанавливалась, формально она была рыночной, поскольку позволяла поставщикам получать небольшую прибыль. Теперь же, после того как стоимость газа на споте в Европе резко выросла и превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, фиксированная цена оказалась в 3-4 раза ниже рыночной", — говорится в публикации.

"Нафтогаз" отказался от первоначального годового контракта с компанией Дмитрия Фирташа "ЙЭ Энергия" и перезаключл отдельные контракты с каждым поставщиком. Новые контракты — трехлетние, прописали с условием ежегодной индексации годовой цены. Именно это и позволяет ожидать, что цена газа по контракту на 2022-2023 годы может существенно измениться.

В настоящее время почти весь газ "Укргаздобычи" продается "Нафтогазу", однако с мая 2022 года, согласно меморандуму с МВФ, до 50% газа "Укргаздобычи" должно ежегодно продаваться на бирже на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка.

В то время как оставшийся газ НАК продолжит выкупать непосредственно для обеспечения клиентов как покупатель последней надежды (ППН) и бюджетных организаций. С 2024 года, по истечении срока трехлетнего контракта, УЗИ должно будет продавать на бирже 100% своего газа. На бирже газ покупать смогут все и на равных условиях. Никто из покупателей, в том числе и иностранных, не может быть здесь ограничен.

"В Кабмине официально не комментируют содержание меморандума. В то время как не под запись один из чиновников, знакомый с достигнутыми договоренностями, рассказал, что при подготовке документа исходили из того, что весной Импортная цена газа существенно снизится, а потому рост тарифов в Украине удастся избежать", — говорится в материале.

При этом, если цены на газ не снизятся, его закачка на следующий отопительный сезон обойдется значительно дороже. И если тарифы не повысить соответственно, придется компенсировать нехватку денег за счет дотаций из государственного и местных бюджетов. Но МВФ, по информации издания, на такой вариант согласился.

Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров. 6 октября цена приблизилась к показателю 1600 долларов за тысячу кубометров. В 11.28 был обновлен исторический рекорд — 1958 долларов за тысячу кубометров. Однако позже цены начали снижаться, и 28 октября они опустились ниже отметки 1000 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.